Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cuaca Panas Bikin Kulit Gampang Kering, Lembapkan dengan 4 Bahan Alami Ini

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |23:30 WIB
Cuaca Panas Bikin Kulit Gampang Kering, Lembapkan dengan 4 Bahan Alami Ini
Melembapkan kulit kering akibat cuaca panas, (Foto: Lifestylememory/Freepik)
A
A
A

CUACA panas yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya belakangan ini, bukan hanya bikin gerah dan dehidrasi, tapi terpapar sinar matahari terik ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada kulit.

Salah satu dampak langsungnya, apalagi kalau bukan bikin kulit rentan menjadi kering yang berpotensi berkembang menjadi gatal lalu luka. Untuk itu, menjaganya agar tetap lembap dan sehat jadi sangat penting.

Di pasaran, memang sudah sangat banyak sejumlah produk skincare atau perawatan untuk menjaga kesehatan kulit khususnya melembapkan kulit. Namun, selain dengan produk skincare tersebut, Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan alami, sebagai pelembap kulit.

Penasaran? Dilansir dari laman Times of India, Senin (9/10/2023) berikut empat bahan alami yang bisa dipakai untuk melembapkan kulit secara alami.

1. Aloe vera: Alias lidah buaya, yang mana sejak jaman dulu sudah dikenal untuk perawatan kulit tubuh. Anda bisa memanfaatkan gel tanaman ini untuk melembapkan kulit. Caranya, gosok secara perlahan pada area kulit kering. Lalu diamkan selama 10 hingga 12 menit, kemudian bilas hingga bersih dengan air hangat.

 BACA JUGA:

2. Alpukat: Bukan hanya enak dijadikan salad dan jus, alpukat juga bisa dijadikan pelembap alami untuk kulit kering. Caranya, oleskan daging alpukat yang sudah dilembutkan ke area kulit kering. Lalu tunggu hingga 10 menit, lalu bilas dengan air hangat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/298/3041692/kulit_kering-y2hA_large.jpg
5 Cara Efektif Cegah Kulit Kering di Musim Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/611/2997911/5-tips-makeup-anti-retak-dan-geser-untuk-si-kulit-kering-on-point-seharian-QPhKSLvL2E.jpg
5 Tips Makeup Anti Retak dan Geser untuk Si Kulit Kering, On Point Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/611/2973427/kulit-tangan-kering-karena-mencuci-baju-dan-piring-lakukan-5-hal-ini-b0hvLKbJlR.jpg
Kulit Tangan Kering karena Mencuci Baju dan Piring? Lakukan 5 Hal Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/611/2950398/7-tips-pakai-makeup-untuk-kulit-kering-agar-mulus-dan-tahan-lama-l4k8BvtWji.jpg
7 Tips Pakai Makeup untuk Kulit Kering agar Mulus dan Tahan Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/611/2950141/antara-body-lotion-dan-body-butter-mana-yang-lebih-baik-untuk-kulit-kering-vcWFj67O9I.jpg
Antara Body Lotion dan Body Butter, Mana yang Lebih Baik untuk Kulit Kering?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/611/2948201/6-cara-mengatasi-kulit-leher-kering-menurut-dermatologis-p0K68WLfIC.jpg
6 Cara Mengatasi Kulit Leher Kering Menurut Dermatologis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement