Cuaca Panas Bikin Kulit Gampang Kering, Lembapkan dengan 4 Bahan Alami Ini

CUACA panas yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya belakangan ini, bukan hanya bikin gerah dan dehidrasi, tapi terpapar sinar matahari terik ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada kulit.

Salah satu dampak langsungnya, apalagi kalau bukan bikin kulit rentan menjadi kering yang berpotensi berkembang menjadi gatal lalu luka. Untuk itu, menjaganya agar tetap lembap dan sehat jadi sangat penting.

Di pasaran, memang sudah sangat banyak sejumlah produk skincare atau perawatan untuk menjaga kesehatan kulit khususnya melembapkan kulit. Namun, selain dengan produk skincare tersebut, Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan alami, sebagai pelembap kulit.

Penasaran? Dilansir dari laman Times of India, Senin (9/10/2023) berikut empat bahan alami yang bisa dipakai untuk melembapkan kulit secara alami.

1. Aloe vera: Alias lidah buaya, yang mana sejak jaman dulu sudah dikenal untuk perawatan kulit tubuh. Anda bisa memanfaatkan gel tanaman ini untuk melembapkan kulit. Caranya, gosok secara perlahan pada area kulit kering. Lalu diamkan selama 10 hingga 12 menit, kemudian bilas hingga bersih dengan air hangat.

2. Alpukat: Bukan hanya enak dijadikan salad dan jus, alpukat juga bisa dijadikan pelembap alami untuk kulit kering. Caranya, oleskan daging alpukat yang sudah dilembutkan ke area kulit kering. Lalu tunggu hingga 10 menit, lalu bilas dengan air hangat.