4 Tips Mengecilkan Pori-Pori, Coba Pakai Retinol

WAJAH dengan pori-pori besar tentu sangat mengganggu penampilan. Tak heran banyak yang ingin melakukan perawatan demi wajah mulus.

Salah satu penyebab pori-pori bisa saja karena genetika. Namun, ada berbagai faktor lainnya yang menyebabkan pori-pori tampak besar salah satunya adalah keringat dan sebum atau minyak yang keluar dari kelenjar kulit.

Apa Penyebabnya?

Sebagian orang memiliki pori-pori besar dikarenakan oleh faktor genetik, hal ini tidak dapat dikecilkan secara permanen. Namun, Anda bisa meminimalkan ukuran pori-pori ini dengan menjaganya terhindar dari minyak berlebih maupun kotoran lainnya.

Meningkatkan kolagen dan elastin kulit, juga dapat memperkecil pori-pori. Untuk mendapatkan kulit bersih, hindari memencet pori-pori secara berlebihan atau menggunakan alat ekstraktor. Hal ini dapat menyebabkan trauma pada jaringan parut.

Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang mungkin dapat kamu coba untuk mengecilkan pori-pori, dikutip dari Clevelandclinic, Minggu (8/10/2023).

1. Ikuti rangkaian perawatan kulit yang baik

Gunakan pembersih yang lembut untuk mencuci muka di pagi dan sore hari. Untuk menjaga pori-pori bersih dari minyak berlebih, pastikan Anda hanya menggunakan produk berlabel bebas minyak atau nonkomedogenik (artinya tidak akan menyumbat pori-pori).

2. Gunakan Sunscreen

Perlindungan dari sinar matahari adalah suatu keharusan untuk menghindari hilangnya kolagen dan elastin akibat kerusakan kulit. Gunakan tabir surya dengan SPF tinggi dalam rutinitas perawatan kulit di siang hari. Topi juga bisa membantu melindungi wajah dari sinar UV.