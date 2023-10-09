Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Makanan yang Bisa Hilangkan Uban Secara Alami

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:09 WIB
4 Makanan yang Bisa Hilangkan Uban Secara Alami
Perawatan Rambut. (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMBUT kita memang akan berubah warna seiring dengan perubahan yang ada pada tubuh kita. Warna rambut pun bisa berubah ketika kita kekurangan nutrisi, seperti berwarna jagung atau pirang. Tapi, yang paling sering tentu saja rambut berubah menjadi putih, atau yang disebut beruban.

Perubahan warna rambut menjadi putih pun tidak terlepas dari melanin, yang merupakan pigmen alami yang menentukan warna rambut. Ketika produksi pigmen ini menurun, maka rambut akan berubah menjadi abu-abu atau putih. 

Karena warna-warna tersebut kerap dilambangkan sebagai sosok yang tua, tak sedikit orang yang ingin meningkatkan produksi melanin dan mengembalikan warnanya sesegera mungkin. Beruntungnya, untuk mengembalikan warna tersebut, dapat didapatkan dari bahan-bahan alami yang dikonsumsi tubuh. 

Berikut ini adalah beberapa makanan yang membantu menghitamkan rambut secara alami dikutip dari Healthline.

Makanan yang Mengandung Tembaga

Karena tembaga berperan dalam produksi melanin, Anda juga sebaiknya perlu memasukkan makanan berikut ke dalam daftar makanan seperti daging kepiting, kacang almond, hati sapi, atau jamur putih.

Makanan dengan Vitamin A, C, dan E

Vitamin A, C, dan E telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memperbaiki rambut, kulit, dan kuku. Sebuah penelitian menemukan bahwa jenis vitamin ini membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV matahari.

