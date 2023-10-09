Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Olahraga Lari bagi Kesehatan, Tingkatkan Kinerja Otak dan Kreativitas

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:04 WIB
Manfaat Olahraga Lari bagi Kesehatan, Tingkatkan Kinerja Otak dan Kreativitas
Manfaat olahraga lari bagi kesehatan. (Foto: YouTube @Partai Perindo)
A
A
A

RUNNER sekaligus Make Up Artist dan Hair Stylist, Imo Efendy mengatakan, menjadi seorang pelari tidaklah mudah karena membutuhkan konsistensi dan teknik. Jika salah melangkah, maka akan terjadi risiko yang akan dialami oleh orang itu sendiri.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk 'Jarang Diketahui, Ini Dia Manfaat Olahraga Lari Untuk Kesehatan Diri', Senin (9/10/2023), Imo mengatakan jika tidak dibiasakan untuk lari maka kaki dan beberapa anggota tubuh lainnya akan terasa sakit hingga linu.

"Makannya aku lari setiap hari, mengikuti ritme itu. Ketika kita istirahat atau kelamaan istirahat, itu bakal ngulang lagi," katanya.

Untuk itu agar tidak kaku atau merasa nyeri setelah berlari, maka dirinya membiasakan diri hampir setiap hari lari minimal 10 kilometer dalam jangka waktu sekira 50 menit.

Manfaat olahraga lari setiap hari

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
