7 Cara Mengatasi Asam Urat, Salah Satunya Perbanyak Minum Air Putih

ASAM urat saat kumat bikin tubuh terasa tak nyaman. Bahkan saat kumat, rasanya sendi tangan dan sendi kaki nyeri sekali. Oleh karena itu asam urat tak boleh dibiarkan begitu saja.

Asam urat menimbulkan rasa sakit. Biasanya pada jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut jadi terasa nyeri.

Menjaga pola makan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko asam urat, mengurangi makanan yang mengandung purin tinggi dapat mengurangi resiko terkena asam urat.

Lalu apa saja obat rumahan asam urat? Dilansir dari Medicalnewstoday.com, berikut ini obat asam urat rumahan,

1. Mengompres Sendi Menggunakan Es

Menerapkan kompres es yang tertutup kain ke sendi dapat membantu mengurangi peradangan yang terjadi akibat asam urat.

Anda bisa mencoba tempelkan kompres es atau benda dingin lainnya yang dibungkus dengan handuk tipis selama 20–30 menit untuk membantu meredakan nyeri.

2. Mengurangi stres

Stres yang meningkat dapat memperburuk gejala asam urat. Meskipun tidak dapat menghindari semua penyebab stres, namun anda bisa mencoba tips berikut untuk mengurangi tingkat stres, seperti olahraga ringan, melakukan liburan dan refreshing.

3. Banyak Minum Air Putih

Ketika seseorang menderita asam urat, mereka dapat mengalami pembengkakan dan peradangan yang signifikan. Salah satu cara untuk mengurangi gejala adalah dengan lebih banyak meminum air putih.

Meningkatkan konsumsi cairan dapat memicu ginjal untuk mengeluarkan cairan dengan lebih banyak, dengan begitu dapat mengurangi pembengkakan pada penderita asam urat.

Meskipun air putih adalah salah satu solusi terbaik. Penderita asam urat harus menghindari alkohol dan soda, yang mengandung purin tinggi.

4. Mengangkat Sendi yang Sakit

Asam urat dapat menyebabkan nyeri dan bengkak, terutama pada kaki, tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Salah satu cara untuk mengurangi pembengkakan adalah dengan meninggikan sendi yang terkena.

5. Mengonsumsi Obat Pereda Nyeri

Meskipun obat antiradang yang dijual bebas (OTC), seperti ibuprofen (Advil) dan naproxen sodium (Aleve), mungkin tidak "alami", namun obat ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengobati rasa sakit dan pembengkakan akibat asam urat. Mengonsumsi obat pereda nyeri dengan dosis yang dianjurkan dan di barengi dengan konsultasi ke dokter.