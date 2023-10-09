Mengenal Cacar, Penyakit Menular yang Disebabkan oleh Virus Variola

MENGENAL cacar yang merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus yang tidak lagi ditemukan di alam. Selama berabad-abad, cacar membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Namun berkat program imunisasi global, penyakit menular yang mematikan itu musnah pada akhir 1970-an.

Orang yang sembuh dari cacar mungkin meninggalkan bekas luka di wajah dan tubuh. Dalam kasus yang jarang terjadi, mereka mungkin menjadi buta. Cacar juga dapat menyebabkan infertilitas pada pria, dan dapat menyebabkan keguguran pada wanita.

Dikutip dari WebMD pada Selasa (10/10/2023). Simak artikel ini untuk mengenal penyakit cacar.

Gejala

Cacar mendapatkan namanya dari tanda penyakit yang paling umum: lepuh kecil yang muncul di wajah, lengan, dan tubuh, dan penuh dengan nanah.

Gejala lain termasuk:

1. Kelelahan seperti flu

2. Sakit kepala

3. Nyeri tubuh

4. Sakit punggung yang hebat

5. Beberapa muntah

6. Demam tinggi

7. Luka mulut dan lecet yang menyebarkan virus ke tenggorokan

8. Ruam kulit yang memburuk dalam pola khas: Ruam dimulai dengan luka merah datar yang menjadi benjolan terangkat beberapa hari kemudian, benjolan berubah menjadi lepuh berisi cairan dan lepuh diisi dengan nanah.

Penyebab

Virus variola menyebabkannya. Ada dua bentuk virus. Bentuk yang lebih berbahaya, variola mayor, menyebabkan penyakit cacar yang menewaskan sekitar 30 persen orang yang terinfeksi. Variola minor menyebabkan jenis yang kurang mematikan yang menewaskan sekitar 1 persen dari mereka yang mendapatkannya.

Penyebaran

Penyakit ini sangat menular. Anda bisa mendapatkannya:

1. Dengan menghirup virus selama kontak dekat, tatap muka dengan orang yang terinfeksi. Biasanya menyebar melalui tetesan air liur ketika orang batuk, bersin, atau berbicara.

2. Dengan memegang pakaian atau seprai orang yang terinfeksi atau bersentuhan dengan cairan tubuh mereka.

3. Sangat jarang namun, cacar akan menyebar di antara orang-orang di ruang kecil dan tertutup, mungkin melalui udara dalam sistem ventilasi. Hewan dan serangga tidak menyebarkan penyakit.