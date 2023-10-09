Kena Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini Yuk

SAAT panas dalam menyerang, rasanya tubuh tak nyaman. Tenggorokan terasa kering dan panas.

Selain itu saat panas dalam, tenggorokan terasa lebih nyeri saat menelan. Gejala panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius," keterangan WebMD.

Lalu apa saja cara mengobati panas dalam?

1. Minum teh herbal

Beberapa obat herbal dikenal bermanfaat untuk melegakan tenggorokan, dan umumnya telah dikemas dalam bentuk permen atau jamu. Salah satunya, bisa minum teh herbal yang bisa menenangkan, seperti seduh dengan air panas dengan lemon dan madu.

2. Banyak minum air

Ternyata salah satu kondisi tubuh kekurangan cairan bisa sebabkan panas dalam. Ketika mengalami panas dalam, air putih akan membantu melembapkan tenggorokan, dan mencegah terjadinya dehidrasi.

Disarankan tidak minum yang berkafein dan beralkohol, karena dapat membuat tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi. Bahkan memperburuk kondisi panas dalam.

BACA JUGA:

3. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.