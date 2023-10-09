Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Panas Ekstrem Melanda Indonesia, Epidemiolog Prediksi Peningkatan Masalah Pernapasan pada Anak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |08:30 WIB
Panas Ekstrem Melanda Indonesia, Epidemiolog Prediksi Peningkatan Masalah Pernapasan pada Anak
Dampak panas ekstrem bagi kesehatan.. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca panas ekstrem akan berlangsung sepanjang Oktober 2023. Cuaca panas ekstrem ini tentunya berdampak pada kesehatan, khususnya anak-anak.

Dokter sekaligus Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan saat cuaca panas yang diperkirakan memuncak pada 9 Oktober 2023 dapat menyebabkan beberapa masalah pernapasan pada anak.

“Karena suhu cuaca panas itu biasanya mendukung kambuhnya atau timbulnya perburukan saluran infeksi atau penyakit saluran napas pada anak seperti asma,” ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal pada Selasa (10/10/2023).

Panas ekstrem timbulkan masalah kesehatan

Dokter Dicky menambahkan dengan adanya kualitas udara yang buruk juga sering dikaitkan dengan gelombang panas yang bisa menyebabkan semakin buruknya masalah pernapasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902/sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879/viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123/panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467/flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/483/2902647/gemar-tidur-tanpa-pakaian-saat-cuaca-panas-kenali-manfaat-dan-risikonya-0cvoBuOR4t.jpg
Gemar Tidur Tanpa Pakaian saat Cuaca Panas, Kenali Manfaat dan Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/483/2902633/cuaca-panas-kian-menggila-bolehkah-tidur-telanjang-eYaLaDELRu.jpg
Cuaca Panas kian Menggila, Bolehkah Tidur Telanjang?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement