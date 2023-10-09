Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cuaca Panas Terik, Ini 6 Minuman yang Bagus untuk Mencegah Dehidrasi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:04 WIB
Cuaca Panas Terik, Ini 6 Minuman yang Bagus untuk Mencegah Dehidrasi
Cuaca panas. (Foto: Unsplash)
A
A
A

CUACA panas terik akhir-akhir ini sangat menyengat. Jika tidak mengatasinya dengan baik bisa membuat seseorang mengalami dehidrasi.

Dehidrasi merupakan tanda tubuh kekurangan atau kehilangan cairan sehingga memicu rasa lemas ataupun lelah. Dehidrasi jangan dibiarkan saja.

"Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda minum. Penyebab umum dehidrasi meliputi keringat berlebih, muntah dan diare," keterangan dalam Healthline.

Oleh karena itu untuk mencegah dehidrasi, maka konsumsi sejumlah minuman ini, apa

kelapa

1. Air kelapa

Minuman populer di Indonesia yaitu air kelapa, masuk salah satu minuman dapat mengisi kembali elektrolit yang hilang. Selain rasa segar didapatkan, minum air kelapa bisa jadi pilihan, harga terjangkau dan menyehatkan.

Elektrolit ialah mineral penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga membantu mencegah dehidrasi.

2. Air putih

Air putih merupakan minuman terbaik untuk mengatasi dehidrasi sebab rasanya segar dan penuh mineral sehingga bisa menyegarkan tubuh yang kehausan. Saat suhu panas terik dan banyak aktivitas outdoor maka perbanyaklah minum air putih untuk mencegah dehidrasi.


3. Air lemon

Lemon diketahui mengandung vitamin C, sering disebut sebagai infus Water. Sangat mudah dibuat, air lemon menjadi minuman pagi yang populer, sebagai minuman penyegar.

Diklaim dapat meningkatkan tingkat energi dan metabolisme. Mengingat sedang suhu panas atau sedang berpuasa, asupan yang mengandung vitamin C sangatlah dibutuhkan. Minuman ini bisa disesuaikan selera mungkin meminumnya dingin atau panas.

4. Jus buah

Saat anda mengalami dehidrasi bisa memilih Jus buah untuk bantu atasi. Minuman sehat ini bisa memberikan tahan haus.

Contohnya, buah semangka dan melon mengandung air lebih banyak, sehingga dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian, juga jus alpukat dan pisang bisa dipilih, karena mengandung kalium yang mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902//sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879//viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719//viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177312//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2Ce7_large.jpg
Gubernur Pramono Instruksikan Mitigasi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123//panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement