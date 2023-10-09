Cuaca Panas Terik, Ini 6 Minuman yang Bagus untuk Mencegah Dehidrasi

CUACA panas terik akhir-akhir ini sangat menyengat. Jika tidak mengatasinya dengan baik bisa membuat seseorang mengalami dehidrasi.

Dehidrasi merupakan tanda tubuh kekurangan atau kehilangan cairan sehingga memicu rasa lemas ataupun lelah. Dehidrasi jangan dibiarkan saja.

"Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda minum. Penyebab umum dehidrasi meliputi keringat berlebih, muntah dan diare," keterangan dalam Healthline.

Oleh karena itu untuk mencegah dehidrasi, maka konsumsi sejumlah minuman ini, apa

1. Air kelapa

Minuman populer di Indonesia yaitu air kelapa, masuk salah satu minuman dapat mengisi kembali elektrolit yang hilang. Selain rasa segar didapatkan, minum air kelapa bisa jadi pilihan, harga terjangkau dan menyehatkan.

Elektrolit ialah mineral penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga membantu mencegah dehidrasi.

2. Air putih

Air putih merupakan minuman terbaik untuk mengatasi dehidrasi sebab rasanya segar dan penuh mineral sehingga bisa menyegarkan tubuh yang kehausan. Saat suhu panas terik dan banyak aktivitas outdoor maka perbanyaklah minum air putih untuk mencegah dehidrasi.





3. Air lemon

Lemon diketahui mengandung vitamin C, sering disebut sebagai infus Water. Sangat mudah dibuat, air lemon menjadi minuman pagi yang populer, sebagai minuman penyegar.

Diklaim dapat meningkatkan tingkat energi dan metabolisme. Mengingat sedang suhu panas atau sedang berpuasa, asupan yang mengandung vitamin C sangatlah dibutuhkan. Minuman ini bisa disesuaikan selera mungkin meminumnya dingin atau panas.

4. Jus buah

Saat anda mengalami dehidrasi bisa memilih Jus buah untuk bantu atasi. Minuman sehat ini bisa memberikan tahan haus.

Contohnya, buah semangka dan melon mengandung air lebih banyak, sehingga dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian, juga jus alpukat dan pisang bisa dipilih, karena mengandung kalium yang mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.