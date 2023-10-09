Terlalu Lama Terpapar Sinar Matahari? Ini Bahaya Kesehatan yang Mengintai

TERLALU lama terpapar sinar matahari langsung ternyata memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sebuah penelitian menemukan bahwa paparan sinar matahari langsung yang berkepanjangan dapat merusak kinerja motorik dan kognitif seseorang.

Menurut laman Cordis, Selasa (10/10/2023), suhu yang tinggi dapat menyebabkan seseorang merasa lelah karena tubuh menjadi tidak seperti biasanya. Sinar matahari yang terik juga akan berdampak juga terhadap gangguan otak.

Hal ini dikarenakan paparan sinar matahari yang berkepanjangan dapat merusak sistem kerja otak manusia. Paparan yang terjadi pada kepala dan leher akan memicu peningkatan suhu inti sebesar satu derajat celcius dan gangguan signifikan lainnya dari kinerja tugas motorik dan dominasi kognitif.

Salah satu studi dalam jurnal ilmiah mengatakan kognisi ini mengacu pada kemampuan mental dan proses yang terlibat dalam memperoleh dan memproses informasi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Hal ini termasuk kepada memori, pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman. Sehingga temuan ini menyoroti dampak tekanan panas lingkungan dan perlindungan spesifik kepala, atas pemanasan radiasi matahari yang terjadi pada bagian leher dan kepala.

Selain itu, menurut TheraSpecs seseorang yang terlalu lama terkena paparan sinar matahari berisiko terkena migrain. Sebanyak 38 juta orang di AS terkena migrain dengan 80 Persen hingga 90 Persen diantaranya mengalami sensitivitas yang ekstrem dan seringkali merasa sakit terhadap cahaya.

Sensitivitas migrain ini dapat menghasilkan rasa sakit dan ketidaknyamanan selama dibawah terik cahaya matahari. Hal itu dikarenakan kecerahan, intensitas, serta panjang selombang cahaya yang dihasilkan.