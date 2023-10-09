5 Penyegar Mulut Alami, Ampuh Basmi Bau Mulut

MULUT biasanya memiliki aroma yang tidak sedap akibat bakteri yang menumpuk saat bangun tidur. Sayangnya dalam beberapa kesempatan mungkin kita tidak sempat untuk menggosok gigi untuk menghilangkan aroma tidak sedap tersebut.

Namun, kamu tidak perlu khawatir karena ada penyegar mulut alami yang bantu hilangkan bau mulut. Karena menggunakan bahan-bahan yang alami, tentunya penyegar mulut ini aman untuk digunakan.

Selain itu, cara ini pun mudah dilakukan karena bahan-bahan alami ini mudah dijumpai di sekeliling kita. Lantas apa saja bahan-bahan alami yang bisa bantu hilangkan bau mulut? Berikut rangkuman informasi yang telah dirangkum dari Times Of India, Selasa (10/10/2023).

1. Cengkeh

Cengkeh adalah bahan umum lainnya yang ditemukan di dapur kami yang dapat membantu menghilangkan masalah bau mulut dan gusi bengkak. Sifat antibakterinya mengurangi jumlah bakteri di mulut dan mengurangi risiko masalah gigi lainnya seperti pendarahan dan kerusakan gigi.

Kamu cukup memasukkan beberapa potong cengkeh ke dalam mulut dan mengunyahnya untuk menghilangkan masalah bau mulut.

2. Air mineral

Kurang asupan air dalam sehari juga bisa membuat mulut berbau. Hal ini karena air memiliki peran penting untuk membantu mengeluarkan bakteri dari mulut dan juga mencegahnya berkembang biak di mulut.

Ini membantu menjaga nafas tetap segar. Jadi, jika merasa napas berbau, minumlah banyak air setiap hari. Kamu juga bisa memeras setengah lemon dalam air untuk bantu segarkan mulut.

BACA JUGA: 7 Penyebab Rahang Kiri Sakit Ketika Membuka Mulut dan Cara Mengatasinya

3. Madu dan kayu manis

Baik madu dan kayu manis memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang kuat. Keduanya dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri di mulut dan menjaga kesehatan kesehatan gusi. Untuk mengaplikasikan dua bahan ini, campurkan madu dan bubuk kayu manis menjadi satu hingga membentuk pasta. Kemudian gunakanlah sebagai sikat gigi.