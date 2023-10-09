Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Alami Nyeri pada Sisi Perut saat Olahraga, Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:00 WIB
Sering Alami Nyeri pada Sisi Perut saat Olahraga, Ini Alasannya
Nyeri pada bagian sisi tubuh. (Foto: Freepik.com)
SAKIT pada bagian sisi sering dialami seseorang ketika melakukan olahraga. Rasa sakit yang menusuk begitu tajam pada bagian rusuk akan membuat tidak nyaman.

Jika hal tersebut sering terjadi, tentunya akan sangat mengganggu. Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Perawat sekaligus Healthy Lifestyle Educator, Rizal Do menjelaskan hal itu biasa terjadi saat seseorang sedang berlari, angkat beban, atau olahraga lainnya yang membutuhkan banyak pergerakan dan nafas cepat.

“Ilmuwan nyebut gejala ini sebagai Side Stitch. Side stitch ini bikin kita ngerasa kek ditusuk-tusuk atau dicubit bagian bawah tulang rusuknya. Kalau udah begini, biasanya kudu berhenti sebentar buat ngilangin rasanya,” ucap Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Minggu (8/10/2023).

Menurutnya, ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab dari side stitch terjadi. Teori yang pertama stitch bisa muncul karena diafragma mengalami spasme. Diafragma adalah otot yang membatasi rongga dada dan perut, sehingga penting untuk proses pernapasan.

Nyeri usai berolahraga

Pada teori yang kedua stitch terjadi karena darah yang seharusnya untuk diafragma justru malah fokus ke area lain, sehingga diafragma kita kekurangan pasokan darah dan terjadi spasme, yang ketiga side stitch muncul bisa dikarenakan ligamen yang menyambungkan pada diafragma dengan organ-organ di sekitarnya mengalami peregangan yang berlebihan.

Teori yang terakhir ialah stitch bisa terjadi karena adanya gesekan antar dua lapisan peritoneum (jaringan di perut kita).

“Faktor lain seperti waktu makan yang berdekatan dengan waktu olahraga bisa jadi masalah. Soalnya, darah yang seharusnya buat diafragma malah difokusin ke perut buat bantu pencernaan, akibatnya diafragma bisa spasme,” ucap Rizal Do.

Halaman:
1 2
      
