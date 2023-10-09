Waspadai Heatstroke, Penyakit yang Mengintai Anak saat Cuaca Panas

KINI cuaca panas yang melanda Jakarta. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan anak-anak. Sebab menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah heatstroke.

Hal itu juga disampaikan oleh Dokter sekaligus Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman bahwa anak-anak termasuk kelompok yang rentan dan bisa menyebabkan heatstroke.

“Karena anak ini berisiko mengalami penyakit akibat seperti halnya heat stroke, karena termoregulasistem karena jadi penurunan suhu tubuh mereka belum matang,” ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal.

Dokter Dicky menambahkan saat kondisi tubuh anak yang belum stabil mereka sulit untuk cepat menurunkan suhu tubuhnya saat kepanasan.

“Ini bisa menyebabkan potensi ancaman jiwa,” jelasnya.

Lantas apa sih heatstroke itu?

Heatstroke adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika suhu tubuh seseorang mengalami peningkatan secara drastis hingga 41 derajat celcius dalam kurun waktu cepat, 10-15 menit dan tubuh sudah tidak bisa mengontrol suhu tubuh.