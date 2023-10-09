Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ameena Demam hingga 39 Derajat, Apa Penyebabnya?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |00:38 WIB
Ameena Demam hingga 39 Derajat, Apa Penyebabnya?
Ameena demam. (Foto: inst)
A
A
A

KABAR kurang menyenangkan datang dari keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Putri kesayangannya, Ameena Nur Atta sedang mengalami demam tinggi. Kabar ini disampaikan langsung oleh Atta Halilintar melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut Ameena dalam gendongan Atta terlihat lesu. Dirinya pun sedang menggunakan kompresan penurun demam di dahinya.

 Ameena

Atta mengungkapkan jika demam tinggi yang dialami oleh putrinya ini sudah berlangsung selama dua hari berturut-turut.

"Get well soon baby. Demam hampir 39 derajat udh 2 hari," tulis Atta Halilintar melalui unggahan Instagram terbaru @attahalilintar, Minggu (8/10/2023).

Keadaan tubuh yang sedang tidak baik-baik saja ini membuat Ameena jadi sulit untuk makan. Tidak hanya itu saja, Atta Halilintar pun mengaku jika putrinya hanya tidur sebentar kala tubuhnya mengalami demam tinggi beberapa waktu ini.

"Gamau makan.. bobo cuman bentar..," tulis Atta Halilintar.

Walaupun demikian, Atta menjelaskan jika anaknya masih semangat untuk bermain di kala tubuhnya demam tinggi. Hal tersebut terlihat jelas dalam unggahan Instagram Atta. Dengan menggunakan kompresan di dahinya, Ameena terlihat sangat antusias bermain masak-masakan.

Tidak hanya itu, saat demam, Ameena terlihat semakin manja dengan Atta. Dalam cerita Instagram pribadi Atta, Ameena tidak ingin jauh dari dekapan Atta Halilintar. Dirinya terlihat selalu ingin berada di dekapan sang papa.

Halaman:
1 2
      
