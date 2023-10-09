Cuaca Lagi Panas, Ini 5 Destinasi Wisata di Jepara yang Pas buat Menyegarkan Diri

MUSIM kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino melanda berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya cuaca terasa panas menyengat. Untuk menyegarkan diri di tengah cuaca panas, liburan ke pantai dan air terjun bisa jadi pilihan menyenangkan.

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bisa dijadikan tujuan liburan saat musim kemarau karena punya sederet pantai dan air terjun cantik. Selain itu, Anda juga bisa mendalami sejarah Ratu Kalinyamat dan R.A Kartini, pahlawan perempuan asal Jepara.

Wisata pantai dan air terjun cocok dikunjungi saat cuaca panas. Menikmati segarnya bermain dan membasahi tubuh dengan gemercik air, disertai dengan pemandangan indah dan memesona di sekililingnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 5 destinasi wisata pantai dan air di Jepara yang bisa Anda kunjungi saat liburan nanti.

1. Pantai Pungkruk

Pantai Pungkruk berlokasi di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah atau tepatnya 15 menit dari Kota Jepara.

Tempat wisata ini disebut-sebut sebagai kawasan wisata kuliner terbesar di Jawa Tengah, dan uniknya lokasinya berada di pantai. Menariknya lagi, hampir semua kafe atau rumah makan di sini tempatnya dibangun berupa gazebo yang lokasinya menghadap langsung ke pantai dan laut.

Pantai Pungkruk

Menikmati hidangan sambil menikmati pemandangan laut yang biru, akan membuat Anda betah berlama-lama di Pantai Pungkruk.

2. Pantai Kartini

Selanjutnya selain Karimunjawa adalah Pantai Kartini yang merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Jepara. Tak hanya menawarkan pemandangan pantai yang memesona, di sini juga Anda dapat melihat berbagai macam wahana dan atraksi permainan menarik yang sangat digemari oleh anak-anak.

Di Pantai Kartini biasanya digelar beberapa event, misalnya festival kebudayaan tahunan yang bernama "Lomban". Acara kebudayaan tersebut dilaksanakan pada 8 Syawal, seminggu setelah Idul Fitri dan hanya dilangsungkan selama satu hari.

Pantai Kartini

Lokasinya berada di berada di Desa Bulu, Kecamatan Jepara atau sekitar 2,5 kilometer ke arah barat dari kantor Bupati Jepara dan sering dijadikan tempat wisata keluarga.

3. Pantai Tirto Samodro

Jepara juga memiliki pantai lainnya, yaitu dinamakan Pantai Tirto Samodro. Pantai ini dikenal sebagai Pantai Bandengan karena lokasinya berada di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara.

Uniknya lagi pantai ini memiliki nama lainnya, yaitu Klein Scheveningen, nama yang diberikan oleh Ny. Ovink Soer—salah satu teman dari R.A Kartini. Di mana nama tersebut disematkan seperti salah satu pantai di Belanda yang mirip dengan Pantai Bandengan.

Pantai Tirto Samodro memiliki hamparan pasir putih di sepanjang pantainya. Di tempat satu ini juga krap diadakan acara, seperti festival layang-layang dan perlombaan motocross. Anda juga jangan sampai melewatkan menyaksikan, indahnya sunset atau matahari terbenam di pantai ini.