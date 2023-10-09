Viral Ratusan Kakap Merah Terdampar di Pantai Pangandaran, Nelayan Ketiban Rezeki Nomplok!

FENOMENA langka terjadi di pesisir Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Penduduk setempat dikejutkan oleh kemunculan ratusan ikan kakap merah dengan bobot berkisar 5 hingga 8 kilogram (kg) yang terdampar di pesisir pantai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, banyaknya ikan kakap merah ini bisa nyaris mencapai 3 ton. Fenomena ini sangat jarang terjadi di Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 2,49 menit yang beredar di media sosial, terdengar suara histeris si perekam saat melihat jaringnya berhasil menangkap ikan kakap merah.

Para nelayan terlihat berbondong-bondong untuk menarik jaring dan menangkap ikan kakap merah yang terlepas dari jaring.