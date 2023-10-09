Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Ratusan Kakap Merah Terdampar di Pantai Pangandaran, Nelayan Ketiban Rezeki Nomplok!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:02 WIB
Viral Ratusan Kakap Merah Terdampar di Pantai Pangandaran, Nelayan Ketiban Rezeki Nomplok!
Ikan Kakap Merah atau Red Snapper (Foto: National Fisherman)
A
A
A

FENOMENA langka terjadi di pesisir Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Penduduk setempat dikejutkan oleh kemunculan ratusan ikan kakap merah dengan bobot berkisar 5 hingga 8 kilogram (kg) yang terdampar di pesisir pantai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, banyaknya ikan kakap merah ini bisa nyaris mencapai 3 ton. Fenomena ini sangat jarang terjadi di Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 2,49 menit yang beredar di media sosial, terdengar suara histeris si perekam saat melihat jaringnya berhasil menangkap ikan kakap merah.

Para nelayan terlihat berbondong-bondong untuk menarik jaring dan menangkap ikan kakap merah yang terlepas dari jaring.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178515/viral-VUjg_large.jpg
Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178537/viral-pW4O_large.jpg
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178456/purbaya-v9LD_large.jpg
Momen Purbaya Nonton Bioskop sama Pasangan: Mana Berani Lawan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178401/ibu_jule-X3jK_large.jpg
Jule Dibela Ibu saat Diisukan Selingkuh, Netizen: Anak Salah Bukannya Dinasehati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/298/3178227/viral-Elwi_large.jpg
Viral! Seblak Es Batu Jadi Kreasi Baru, Netizen: Sewajarnya Aja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178253/foto_perselingkuhan-5hNa_large.jpg
Safrie Ramadhan Viral Diduga Selingkuhan Jule, Ternyata Pernah Ceramah Ingatkan Kematian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement