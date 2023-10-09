Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Magnet Pariwisata, Yuk Intip Serunya Mancing Ikan Tuna di Tanjung Lesung

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:01 WIB
Jadi Magnet Pariwisata, Yuk Intip Serunya Mancing Ikan Tuna di Tanjung Lesung
Serunya mancing ikan tuna di Tanjung Lesung, jadi magnet pariwisata baru di Banten (Foto: KEK Tanjung Lesung)
TANJUNG Lesung yang memiliki luas 1.500 hektare merupakan kota wisata alam terbesar berbasis laut terdekat dengan Jakarta.

Keunggulan Tanjung Lesung berasal dari keindahan pantai dan menawarkan banyak destinasi wisata alam dan aktivitas yang menarik. Salah satunya ikan tuna di Pantai Lalassa yang terkenal dengan ukurannya yang besar yakni 2-5 kilogram.

Nah, guna mendorong pariwisata di Banten yang memadukan promosi pariwisata dan olahraga, KEK Tanjung Lesung menggelar kompetisi mancing ikan tuna yang mengangkat tema 'Tuna Game Fishing Competition'. Event ini diikuti oleh 63 tim dengan jumlah peserta 200 orang.

Pada kegiatan yang dipusatkan di Pantai Lalassa Tanjung Lesung, seluruh peserta tampak terlihat antusias mulai dari pukul 05.30-15.00 WIB. Hingga sore hari, seluruh pemancing berhasil membawa ikan tuna di atas 3 kilogram dan beragam ikan non tuna yang tak kalah besar.

Kompetisi Mancing Tuna di Tanjung Lesung

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

Event ini turut didukung berbagai pihak di antaranya Kemenparekraf, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia (Formasi).

Juara pertama kompetisi memancing tuna ini diraih Piter dengan tangkapan ikan tuna sebesar 10,34 kg dan berhak mendapat hadiah Rp5 juta.

"(Saya) sangat senang. Kami sendiri (sudah) sering mancing di Tanjung Lesung, dengan adanya lomba ini kami dukung dan apresiasi," kata Piter bersama timnya.

Sementara itu, Managing Director Tanjung Lesung, Widi Widiasmanto mengapresiasi berbagai pihak dalam acara kompetisi mancing tuna tahun ini.

Kompetisi Mancing Tuna di Tanjung Lesung

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

"Terima kasih kepada semua pihak hingga acara bisa berjalan lancar dan antusiasme pemancing juga luar biasa," kata Widi dalam siaran persnya kepada Okezone di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023 malam.

Pihaknya lanjut Widi, akan berupaya agar kompetisi mancing tuna rutin digelar setiap tahun. Pasalnya, kompetisi mancing ini tampak memberikan dampak positif bagi Banten, khususnya bagi pariwisata di Pandeglang.

"Sebanyak 200 peserta untuk acara perdana bukan angka yang sedikit, karenanya makin memotivasi kami untuk mengupayakan agar lomba mancing di Tanjung Lesung menjadi ajang tahunan," tuturnya.

