TRAVEL

Apakah Cicak Merasa Kesakitan saat Memutuskan Ekornya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:15 WIB
Apakah Cicak Merasa Kesakitan saat Memutuskan Ekornya?
Ilustrasi cicak (Foto: Alamy)
A
A
A

CICAK atau cecak sering memutuskan ekornya saat merasa terancam. Ekor yang putus tetap bergerak-gerak, sementara sang cicak akan kabur menyelamatkan diri. Kemampuan ini biasa ditunjukkan cicak untuk mengelabui musuh.

Lalu, apakah cicak merasa kesakitan saat memutuskan ekornya?

Tentu saja tidak karena hal itu sangat alami bagi cicak. Hanya saja mereka butuh energi untuk menumbuhkan ekornya lagi.

Cicak tidak akan rugi kehilangan ekornya karena nantinya sel ekor akan beregenerasi dan ekor akan tumbuh kembali. Meskipun kesehatannya akan terganggu pasca ekornya terputus, kebanyakan dari mereka selamat dari maut dengan cara ini.

