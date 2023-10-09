Sandiaga Minta Kebakaran Hutan Way Kambas Diusut Tuntas, Pelakunya Ditindak Tegas!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar kasus kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur diusut tuntas dan pelakunya ditindak tegas secara dihukum.

“Ini harus betul-betul diinvestigasi dari modus operandi, apakah ini ada kesengajaan. Jika ada kesengajaan tentunya harus ada hukum pidana yang berlaku,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU) di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Jika hasil pengusutan ditemukan ada unsur ketidaksengajaan atau kelalaian, maka Sandiaga meminta bahwa pelaku harus juga diberi tindakan tegas.

