Hotel di Mandalika Penuh Jelang MotoGP 2023, Homestay Berlakukan Tarif Batas Atas

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa hotel hingga homestay di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah siap menerima wisatawan menjelang penyelenggaraan MotoGP 2023 di Sirkuit Mandalika, pada 13-15 Oktober 2023.

“Hotel-hotel di kawasan Mandalika, semuanya sudah terpesan, maupun di Mataram maupun sampai ke Gili juga,” ujar Sandiaga kepada wartawan di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (9/10/2023).

MotoGP 2023 di Mandalika diperkirakan akan lebih ramai penonton dibandingkan tahun sebelumnya karena sudah tidak ada lagi pandemi COVID-19. Karena tingginya antusiasme wisatawan, penerbangan ke lombok pun ditambah.

BACA JUGA: