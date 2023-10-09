Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kembangkan Pariwisata di IKN Nusantara, Sandiaga Pakai Konsep Eco Tourism

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |19:48 WIB
Kembangkan Pariwisata di IKN Nusantara, Sandiaga Pakai Konsep Eco Tourism
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Wiwie)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan konsep eco tourism atau ekowisata dalam mengembangkan potensi pariwisata di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selain cco tourism yang mengutamakan nilai konservasi alam dan berwawasan lingkungan, pemerintah juga mengutamakan aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta pembelajaran seni dan budaya dalam mengembangkan potensi wisata.

“Jadi kita fokusnya kepada eco tourism, seni dan budaya, dan tentunya untuk yang nanti berpindah ke sana, bisa juga mendapatkan wisata yang berbasis alam,” ujar Sandiaga dalam kegiatan The Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU) di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (9/10/2023).

