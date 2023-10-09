Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ajak GenPi Promosikan Pariwisata Indonesia via Medsos

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengajak Generasi Pesona Indonesia (GenPI) untuk ikut serta mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, khususnya melalui media sosial (medsos).

Angela mengatakan, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan 1.340 suku dan 300 kelompok etnik.

Tak hanya itu saja, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang begitu kaya.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dipercaya Jadi Ketua Panitia Istana Berbatik 2023

"Kita punya keberagaman, kekayaan yang menjadi aset pariwisata Indonesia," kata Wamenparekraf Angela pembukaan Jambore Nasional dan Rakornas GenPI 2023 di Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kemudian Wamen Angela menilai, GenPI memiliki peran yang penting untuk turut serta mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia.

BACA JUGA: Sandiaga Puji Angela Tanoesoedibjo yang Mendedikasikan Diri untuk Negara

Lebih lanjut Angela mengungkapkan, dalam mempromosikan potensi pariwisata yang ada, anggota GenPI yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z ini perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial yang semakin pesat sebagai media promosi.

"Sehingga potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah di Indonesia bisa dikenal oleh pasar domestik maupun internasional," ujarnya.