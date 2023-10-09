5 Rekomendasi Restoran Vegan di Jakarta, Ada yang Buka di Rumah Sakit Lho!

KESADARAN masyarakat terhadap gaya hidup sehat kini semakin tinggi, misalnya dengan menjaga pola makan. Bahkan tak sedikit yang beralih ke vegetarian, pola hidup berfokus pada makanan dari tumbuh-tumbuhan dan pantang makan daging, ikan, telur, dan produk hewani.

Namun, tak jarang juga bagi para vegetarian ini yang masih kesulitan menemukan gerai makanan atau restoran yang menyajikan makanan vegan.

Nah, berikut beberapa rekomendasi restoran di Jakarta yang menyajikan berbagai jenis makanan vegan, dilansir dari berbagai sumber.

1. Ohlala

Ohlala terletak di Tzu Chi Hospital, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Alasan restoran ini hadir di rumah sakit agar para pasien maupun masyarakat bisa mendapatkan menu makanan yang sehat namun tetap enak.

“Alasan buka di rumah sakit juga karena mementingkan gaya hidup sehat. Jadi agar belajar untuk jadi lebih sehat,” ujar Direktur Utama Ohlala, Andi Kurniawan Josdaan dalam keterangan tertulisnya.

Ohlala Vegetarian menawarkan deretan menu vegetarian ala lokal, Asia dan western. Mulai dari roti dan pastry dengan resep yang otentik, hingga sandwich.

Ada juga sajian sup, salad, makanan pembuka, hidangan utama dan dessert yang semuanya diracik dengan sempurna bagi para pecinta makanan vegan. Sebagai restoran vegan, Ohlala Vegetarian tentu tidak menggunakan daging dalam menu yang disajikan.

Sebagai gantinya, restoran ini menggunakan daging vegetarian yang terbuat dari bahan-bahan nabati seperti jamur dan kedelai di menu makanannya. Selain menu makanan, Ohlala juga melakukan peningkatan di lini menu minuman yang hadir dengan konsep lebih sehat.

Selain menggunakan bahan dasar buah dan sayuran, juga tersedia pilihan susu oat sebagai pengganti susu sapi sehingga lebih ramah dikonsumsi bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa.

2. Vegetarian Campur Rasa

Masih di kawasan Jakarta Utara, terdapat salah satu restoran masakan padang yang menyajikan berbagai olahan dengan bumbu khas minang seperti gulai cincang, rendang, hingga dendeng tersaji dan dibuat tanpa tambahan daging.

Harga makanan di restoran vegetarian ini pun tergolong standar seperti rumah makan padang pada umumnya.

Untuk satu porsi nasi, sayur, kuah, bumbu, sambal, dan satu lauk, harganya masih di bawah Rp30.000.

Vegetarian Campur Rasa berlokasi di Jl Pademangan II Nomor 101A Gang 9 RT 004/RW005, Pademangan, Jakarta Utara.

3. Loving Hut

Loving Hut merupakan restoran vegetarian yang sudah lama melanglang buana di dunia kuliner. Cabangnya sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Medan, Yogyakarta, Denpasar, hingga Surabaya.

Di Jakarta sendiri kamu bisa menemukan beberapa cabang Loving Hut, seperti di Jatinegara, Tanjung Duren, Ciputra World, Daan Mogot Baru, dan ANZ square.

Loving Hut menyajikan puluhan menu vegetarian, mulai dari masakan Indonesia, China, Thailand, Jepang, hingga hidangan khas western.

Beberapa makanan yang bisa kamu nikmati di sini antara lain tongseng solo, ayam mercon, nasi bali, nasi hainan, berbagai variasi sushi vegetarian, hot dog, pizza, spaghetti carbonara, laksa singapore, dan tom yam.