5 Kuliner Khas Surabaya Paling Hits di Mata Wisatawan, Lezatnya Bikin Kangen

SURABAYA di Jawa Timur tak hanya kental akan sejarah, tapi juga punya berbagai kuliner menggugah selera yang siap memanjakan lidah traveler. Beberapa makanan khas Kota Pahlawan sangat hits di kalangan wisatawan.

Ya, tentu saja berkunjung ke Surabaya tak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang sudah masyhur seperti rawon. Rawon sudah diakui sebagai sup terenak di dunia 2023 versi Taste Atlas.

Selain rawon ada banyak lagi kuliner Surabaya yang hits.

Berikut kuliner Surabaya yang hits dan paling dicari traveler.

1. Rawon

Melewatkan rawon saat ke Surabaya tentu menjadi hal yang sangat disayangkan. Ada banyak kedai rawon di Surabaya yang enak dan legendaris, salah satunya adalah Rawon Setan yang telah ada sejak tahun 1990.

Ilustrasi rawon

Dinamakan rawon setan, karena memang jam bukanya yang hanya di malam hari. Kamu yang penasaran ingin mencoba rawon setan bisa mengunjungi kedainya di Jl. Embong Malang No. 78, Surabaya.

2. Es Krim Zangradi

Kuliner yang legendaris satu ini rasanya selalu hits dan patut dicoba bagi siapapun yang berkunjung ke Surabaya. Telah berdiri sejak tahun 1930, kedai es krim ini terletak di Jl. Yos Sudarso No.15.

Tak hanya enak, kedai es krim ini juga menawarkan berbagai menu es krim yang enak antara lain seperti banana split, Classic Twinkle, Twins Glamour, Avocadocano, Noodle Ice Cream dan masih banyak lagi.

3. Rujak Cingur

Selanjutnya ada makanan berupa campuran sayur-sayuran segar seperti timun, tauge, dan kangkung, dicampur dengan daging cingur (muka sapi).

Semua bahan ini disajikan dengan saus kacang pedas yang khas. Rujak cingur adalah hidangan yang kaya rasa dan tekstur yang kontras.

Ilustrasi rujak cingur

4. Lontong Balap

Selain ada kampung Lontong, wajib hukumnya bagi wisatawan mencicipi langsung Lontong balap khas Surabaya ini. Kudapan ini terdiri dari lontong (nasi ketan) yang disajikan dengan tauge, tahu goreng, dan lentho (kentang goreng) yang disiram dengan kuah kacang dan petis. Hidangan ini sering disantap sebagai makanan ringan atau sarapan.