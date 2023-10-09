Kenali Jenis Sambal di Indonesia, Mana Favorit Kamu?

JENIS sambal di Indonesia bisa dibilang sangat beragam. Bagaimana tidak, ini karena orang Indonesia umumnya gemar mengonsumsi makanan dengan citarasa pedas.

Konon katanya, rasa pedas pada makanan bisa menggugah selera dan membuat makan jadi lebih lahap. Mengonsumsi makanan pedas juga memiliki sejumlah keuntungan karena cabai dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Kandungan capsaicin terbukti efektif melawan inflamasi yang merupakan penyebab dari penyakit jantung.

Tertarik makan pedas? Cobain aneka jenis sambal di Indonesia berikut ini supaya makan Anda jadi lebih lahap!

Jenis Sambal di Indonesia

1. Sambal Rica-Rica

Sambal rica-rica berasal dari Manado. Sambal ini bisa dicampurkan ke dalam aneka masakan. Rasa sambal ini tergolong pedas sesuai dengan cita rasa khas masakan Manado yang dominan pedas.

Sambal rica-rica dikatakan juga sebagai sambal goreng karena proses memasak sambal ini menggunakan teknik menggoreng. Tidak hanya bercita rasa pedas, sambal rica-rica juga punya harum yang menggugah selera karena pada campuran sambal cabai merah ditambahkan daun jeruk, air jeruk nipis, jahe dan serai.

Sambal terasi sangat terkenal di Indonesia dengan cita rasa khas sambal pedas serta gurih dan aroma terasi. Terasi sendiri merupakan bumbu khas Indonesia yang berasal dari udang. Sambal terasi terdiri dari racikan cabai, bawang merah dan bawang putih dan tambahan terasi yang menyebabkan sambal Indonesia satu ini sangat nikmat.

3. Sambal Dadak

Sambal dadak berasal dari masyarakat Sunda, rasanya sangat pedas, biasanya disajikan dengan nasi tutug oncom lengkap. Bahan yang diperlukan untuk membuat sambal ini adalah cabai rawit, cabai merah, terasi yang sudah dibakar, bawang merah, tomat, gula jawa, garam dan jeruk limau.

Jeruk limau dalam sambal dadak akan membuat rasanya lebih segar. Semua bahan tersebut dijadikan satu dan diulek tanpa digoreng atau direbus, namun semua bahan sambal ini tidak diulek sampai halus.

4. Sambal Ganja

Berbeda dengan namanya, sambal ini tidak benar-benar menggunakan ganja kok. Sambal khas Aceh ini terbuat dari cabai, udang, serai, bawang merah, daun jeruk, dan belimbing wuluh. Rasanya pedas masam penuh kesegaran.

5. Sambal Krecek

Sambal yang datang dari Jogja ini merupakan teman makan gudeg. Terbuat dari kulit sapi atau krecek yang dimasak bersama dengan santan, cabai, serai, salam, dan lengkuas. Sambal krecek ini teksturnya lembut dan cocok untuk disantap dengan nasi hangat.

6. Sambal Roa

Suka makan ikan? Berarti Anda harus coba sambal roa! Sambal dengan suwiran ikan roa ini memiliki rasa yang mantap. Bahkan, sambal ini cocok dijadikan lauk, tak hanya jadi sekadar pendamping saja.

Biasanya sambal atau makanan asal Makassar ini dijadikan cocolan pisang goreng ataupun gorengan lainnya. Rasa gorengan pun jadi kaya akan rasa kalau dicocol bareng sambal satu ini.