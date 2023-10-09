Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Punya Stok Daging di Rumah? COba Kreasikan dengan Saus Lada Hitam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:15 WIB
Punya Stok Daging di Rumah? COba Kreasikan dengan Saus Lada Hitam
Daging ;ada hitam. (Foto: Instagram @dapur_sumi)
A
A
A

DAGING sapi bisa diolah menjadi masakan yang enak, tentunya dengan bumbu kaya rempah. Salah satu menu yang menjadi andalan adalah Rendang.

Namun, bagi Anda yang merasa bosan, bisa juga loh mengereasikannya menjadi menu yang berbeda. COba deh resep daging lada hitam, ditambah dengan potongan paprika.

Resep ini bisa disajikan untuk keluarga atau saat Anda ada acara bersama teman-teman. Cara membuat yang simpel, dijamin bikin Anda ketagihan.

Resep ini dibuat oleh @dapur_sumi, dikutip pada Senin (9/10/2023).

Bahan:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145170/hewan_kurban-WTmb_large.jpg
Jangan Dibuang, Kepala Sapi Punya Kandungan Vitamin dan Sumber Nutrisi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144372/daging-HZtm_large.jpeg
Kadar Kolesterol Daging Kambing vs Sapi, Mana Lebih Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067541/hangzhou_finest-nT0m_large.jpeg
Menikmati Experience Hangzhou’s Finest in Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022706/4-tips-sehat-makan-daging-di-perayaan-idul-adha-biar-gak-kolesterol-qn3nBNjrV5.jpg
4 Tips Sehat Makan Daging di Perayaan Idul Adha, Biar Gak Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019647/persiapan-idul-adha-cek-resep-dan-cara-mengolah-paru-sapi-agar-anti-amis-s9L4gwEde6.jpg
Persiapan Idul Adha, Cek Resep dan Cara Mengolah Paru Sapi agar Anti Amis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement