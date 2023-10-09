Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Perbedaan Kopi Robusta dan Kopi Arabika, Minuman Kafein yang Bikin Nagih

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:45 WIB
Mengenal Perbedaan Kopi Robusta dan Kopi Arabika, Minuman Kafein yang Bikin Nagih
Mengenal kopi Robusta dan Arabika. (Foto: Freepik)
PENCINTA kopi tentu sudah tak asing lagi dengan jenis kopi Robusta dan Arabika. Meskipun sama-sama mengandung kafein, tapi minuman warna hitam ini memiliki perbedaan lho.

Dimulai dari biji kopi, di mana Robusta memiliki bentuk cenderung bulat. Sedangkan Arabika lebih lonjong.

Dilansir dari Baristasupplies, Senin (9/10/2023), biji kopi Arabika ini memiliki warna hijau yang lebih gelap dibandingkan dengan biji kopi Robusta.

Biji kopi Arabika telah dibudidayakan di Amerika Tengah dan Selatan karena iklim sub tropis dan hanya bisa tumbuh di tempat iklim yang tinggi. Sementara biji kopi Robusta ini dibudidayakan di Afrika tengah dan Barat serta Asia Tenggara dikarenakan biji kopi membutuhkan tempat yang ada curah hujan yg rendah.

Selain itu, perbedaan lain di antara dua kopi ini adalah kadar kafein yang dimiliki. Robusta mengandung dua kali lipat kafein dibandingkan Arabika.

Soal rasa, Robusta lebih kuat dan pahit dibandingkan kopi Arabika. Hal ini terjadi karena kopi Robusta memiliki kandungan gula yang lebih rendah dan kafein yang lebih tinggi 2,2% dari kopi Arabika.

Kedua kopi ini bisa dinikmati secara langsung. Namun, untuk minuman kreasi lain seperti latte, es kopi susu dan minuman modifikasi lain biasanya menggunakan lebih cocok menggunakan kopi Robusta karena kopi Arabika sudah memiliki cita rasanya sendiri, mulai dari rasa manis yang original dan juga rasa fruity yang unik, sedangkan kandungan krim dan susu bisa menyeimbangkan rasa pahit pada kopi Robusta.

(Endang Oktaviyanti)

      
