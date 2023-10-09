Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resepsi Pernikahan Ini Sajikan Menu Makanan Lengkap dengan Jumlah Kalori

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:30 WIB
Resepsi Pernikahan Ini Sajikan Menu Makanan Lengkap dengan Jumlah Kalori
Menu sajian di pesta pernikahan, (Foto: Freepik)
A
A
A

PADA gelaran acara pesta resepsi pernikahan atau kerap disebut kondangan, biasanya memang menyajikan menu-menu makanan dan minuman yang sangat bervariasi dan datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun ada yang unik dengan gelaran pesta resepsi pernikahan yang viral di linimasa sosial media baru-baru ini. Meski aneka menu yang disajikan mungkin hampir sama pada umumnya, menariknya di pesta pernikahan ini semua hidangan yang disajikan dilengkapi dengan informasi nilai kalori yang terdapat di dalamnya.

Tak heran, dari keterangan sang netizen pengunggah video, @farchuuu, yang menggelar acara pesta pernikahan tersebut alias yang menjadi mempelai pengantin adalah seorang ahli gizi.

“Kondangan ahli gizi: setiap menu ada kalorinya,” tulis keterangan dalam video yang sudah mendapat 3 juta kali penayangan tersebut, dikutip dari akun TikTok @farchuuu, Senin (9/10/2023)

 

(Foto: TikTok @farchuuu)

Sang pengantin yang berprofesi sebagai ahli gisi, memang sengaja menyertakan informasi penting tersebut. Sehingga para tamu undangan bisa mengetahui kalori yang dimakan dari tiap menu, dan bisa mengatur asupan yang dibutuhkan tubuhnya masing-masing.

“Chocolava Ice Cream ±335 kkal/porsi,” bunyi keterangan salah satu menu tertera pada video.

Halaman:
1 2
      
