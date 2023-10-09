Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 OOTD Prilly Latuconsina, Aktris yang Mendukung Hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:30 WIB
5 OOTD Prilly Latuconsina, Aktris yang Mendukung Hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier
OOTD Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
A
A
A

KISAH cinta Prilly Latuconsina selalu menarik untuk disimak. Dia diketahui pernah menjalin hubungan dengan Maxiem Bouttier sekitar Desember 2017.

Sayang, hubungan keduanya harus berakhir. Sang aktor diketahui menjalin hubungan dengan Luna Maya.

Sebagai seorang mantan, Prilly tak lantas menaruh kekecewaan dengan hubungan Maxiem dan Luna. Sahabat Umay Shahab itu justru memberikan dukungan penuh pada mereka.

"Support dong masa gak support sih," ujar Prilly di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Berikut OOTD perempuan kelahiran 15 Oktober 1996, dikutip akun Instagram pada Senin (9/10/2023)

1. Dress hitam

Prilly

Prilly kali ini tampak tampil berbeda dalam balutan dress hitam nan seksi. Potongan sabrina pada bagian atas memperlihatkan keindahan bahu mulusnya.

Dia pun nampak memesona dengan makeup natural.

2. Blazer crop top

Prilly

Prilly mencopa mengombinasikan blazer crop top yang menutupi kemben putih di dalamnya dengan rok tie dye full colour. Tak lupa jepitan unik berbentuk segitiga melekat di rambut bergelombangnya.

Telusuri berita women lainnya
