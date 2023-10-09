Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Main ke Inacraft 2023, Ganjar Pranowo: Produk UMKM Kualitasnya Mendunia!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:44 WIB
Main ke Inacraft 2023, Ganjar Pranowo: Produk UMKM Kualitasnya Mendunia!
Ganjar Pranowo di Inacraft 2023, (Foto: Instagram @ganjar_pranowo)
A
A
A

CALON Presiden, Ganjar Pranowo belum lama ini diketahui ikut main menghadiri Inacraft 2023 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Hadir ke Inacraft, Ganjar tak ketinggalan untuk menjajal beberapa produk UMKM lokal. Lewat akun Instagram pribadinya, Ganjar tak segan memuji kualitas produk-produk Indonesia yang ada di Inacraft 2023.

"Barangnya bagus-bagus dan kualitasnya sudah mendunia," ungkap Ganjar Pranowo, dikutip dari akun Instagram @ganjar_pranowo, Senin (9/10/2023)

Inacraft sendiri, kata Ganjar, adalah pameran produk UMKM yang paling ia tunggu, termasuk sang istri, Siti Atikoh. Lewat acara ini, ia dapat melihat bagaimana pengrajin lokal menciptakan produk yang luar biasa dengan kualitas mendunia.

 BACA JUGA:

"Setiap tahunnya, Inacraft selalu jadi gelaran produk-produk UMKM se-Tanah Air yang paling ditunggu-tunggu masyarakat, termasuk saya dan istri," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
