11 Besar MasterChef Indonesia, Tantangan Semakin Seru

Kontestan MasterChef Indonesia sudah memasuki babak 11 besar. Tantangan yang diberikan juga semakin menantang dan kali ini diberikan dari sebuah tirai besar. Banyak yang mengira itu adalah black team, namun ternyata ada 2 buah display bahan masakan dengan penanda waktu 30 menit dan 60 menit.

Yang berbeda, para kontestan tidak bisa asal memilih akan memasak menggunakan display bahan 30 menit atau 60 menit. Para kontestan akan melakukan voting untuk menentukan memasak dari display bahan 30 atau 60 menit.

Voting dilakukan dan mereka memasak dari display bahan masakan 60 menit dengan cukup bervariasi, ada yang masak makanan Korea, Western, hingga Nusantara. Tantangan kedua, para kontestan melanjutkan dari tantangan pertama dengan mengambil bahan masakan berdurasi 30 menit.