Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

11 Besar MasterChef Indonesia, Tantangan Semakin Seru

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |07:29 WIB
11 Besar MasterChef Indonesia, Tantangan Semakin Seru
MasterChef Indonesia. (Foto: Ist)
A
A
A

Kontestan MasterChef Indonesia sudah memasuki babak 11 besar. Tantangan yang diberikan juga semakin menantang dan kali ini diberikan dari sebuah tirai besar. Banyak yang mengira itu adalah black team, namun ternyata ada 2 buah display bahan masakan dengan penanda waktu 30 menit dan 60 menit.

Yang berbeda, para kontestan tidak bisa asal memilih akan memasak menggunakan display bahan 30 menit atau 60 menit. Para kontestan akan melakukan voting untuk menentukan memasak dari display bahan 30 atau 60 menit.

 Masterchef Indonesia

Voting dilakukan dan mereka memasak dari display bahan masakan 60 menit dengan cukup bervariasi, ada yang masak makanan Korea, Western, hingga Nusantara. Tantangan kedua, para kontestan melanjutkan dari tantangan pertama dengan mengambil bahan masakan berdurasi 30 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175416//rempah_bakar-7kAb_large.JPG
Jerry–Pemenang Master Chef Indonesia, Buka Cabang Baru Restoran Rempah Bakar di Tangerang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/298/3161856//herspective-nJfw_large.jpg
Ikut MasterChef Jadi Titik Balik Hidup hingga Punya Resto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152697//siap_bersaing_di_galeri_masterchef_indonesia_ikuti_audisinya_sekarang-EvAS_large.jpg
Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780//viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981//so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement