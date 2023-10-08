5 Scrub Alami untuk Lembabkan Bibir Kering dan Pecah-Pecah

MUSIM panas tentu membuat sebagian orang merasa sedikit kehilangan cairan. Akibatnya, bisa membuat bibir menjadi kering dan pecah-pecah.

Jika sudah seperti itu, tentu perawatan yang diperlukan dapat membuat bibir menjadi lembab. Salah satunya Anda bisa memakai scrub bibir, di mana akan mengangkat kulit mati, sehingga bibir menjadi lembab dan kenyal.

Kondisi ini bukan hanya membuat bibir sehat tetapi juga menunjang penampilan bibir lebih menawan.

Maka dari itu penting sekali untuk melakukan perawatan bibir menggunakan lulur berbahan dasar alami. Bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk lulur bibir ini sangat mudah dijumpai, mulai dari buah-buahan, gula, bumbu dapur, hingga madu. Semua dapat kita temui di supermarket.

Untuk mencoba membuat masker bibir alami, berikut ini dikutip dari Pinkvilla, Senin(9/10/2023), ada lima DIY lulur bibir alami yang bisa dibuat di rumah.

1. Lulur bibir raspberry dan gula

Raspberry kaya akan vitamin C dan bisa sangat bermanfaat bagi kulit Anda. Mereka membantu melawan peradangan kulit dan juga dapat membantu melindungi bibir Anda dari sinar UVB, sehingga membuatnya tampak lebih lembut. Gunakan scrub bibir DIY ini untuk bibir terhidrasi dan tampak sehat.

Bahan-bahan:

1 sendok makan gula pasir

1 sendok makan madu

1 sendok teh minyak zaitun murni

1 sendok teh petroleum jelly

1 - 4 tetes ekstrak raspberry

1 tetes pewarna makanan merah muda (opsional)

Cara Penggunaan:

Ambil mangkuk kecil dan tambahkan gula dan madu ke dalamnya. Campur hingga tercampur rata.

Selanjutnya, Anda perlu menambahkan minyak zaitun dan aduk rata.

Tambahkan petroleum jelly dan aduk hingga tercampur rata.

Tergantung pada aroma yang Anda sukai, tambahkan sekitar 1-3 tetes ekstrak raspberry.

Terakhir, tambahkan pewarna makanan merah muda dan aduk rata.

Anda dapat menyimpannya dalam wadah kaca kecil dan menggunakannya kapanpun Anda mau.

2. Lulur kopi dan madu

Kopi mungkin memiliki manfaat lebih dari sekedar bisa membangunkan Anda di pagi hari. Madu memiliki sifat eksfoliasi yang dapat membuat bibir Anda lebih cerah, sedangkan madu dapat membantu menutrisi bibir Anda. Lulur bibir DIY ini enak dan juga sangat efektif.

Bahan-bahan:

1 sendok makan madu

1 sendok makan kopi bubuk

Cara penggunaan:

Ambil mangkuk pencampur dan tambahkan madu dan kopi ke dalamnya.

Aduk rata.

Oleskan sedikit campuran ini pada bibir Anda dan pijat sebentar.

Biarkan scrub seperti masker selama satu menit.

Bilas perlahan dengan air hangat untuk mendapatkan bibir yang lebih lembut dan terhidrasi.