HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Tidak Semua Orang Bisa Transplantasi Rambut, Salah Satunya Orang yang Botak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |09:01 WIB
Ternyata Tidak Semua Orang Bisa Transplantasi Rambut, Salah Satunya Orang yang Botak
Botak harus diberikan perawatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEBOTAKAN atau alopecia merupakan kondisi ketika rambut mengalami kerontokan parah dan tidak dapat tumbuh lagi secara permanen. Ada beberapa faktor penyebab rambut mengalami kebotakan, seperti penuaan, salah menggunakan perawatan rambut, hingga stres.

Beruntung, dengan adanya perkembangan teknologi kini ada perawatan transplantasi rambut sebagai solusi dari kebotakan. Sebenarnya, tren transplantasi rambut ini sudah ada sejak lama dan masih digandrungi oleh masyarakat sampai saat ini.

 botak

Transplantasi rambut merupakan prosedur untuk mengembalikan rambut pada area kulit kepala yang mengalami kebotakan. Medical Doctor QuickGlam Clinic, dr. Mega Melati Wibowo menjelaskan metode ini umumnya dilakukan dengan metode cangkok rambut, dari akar rambut yang berkualitas masih baik di lokasi yang alami kebotakan.

 BACA JUGA:

“Biasanya transplantasi rambut menggunakan satu sampai lima folikel rambut di bagian belakang atau rambut yang dalam keadaan sehat kemudian dilakukan metode cangkok,” ujar dr Mega.

Dokter Mega menjelaskan, sebelum melakukan transplantasi rambut, pasien akan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan darah hingga luas area rambut yang akan ditanamkan.

 BACA JUGA:

"Jadi di kita ada hair analyzer yang akan melihat, apakah sumber folikel rambutnya juga sehat. Apakah mencukupi untuk area donor, apabila tidak mencukupi maka tidak bisa dilakukan transplantasi," papar dr Mega.

Halaman:
1 2
      
