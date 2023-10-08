Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Adenovirus, Penyakit yang Bikin Cipung Dirawat di Rumah Sakit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:15 WIB
Cipung kena virus. (Foto: Inst)
ANAK Raffi dan Nagita, Rayyanza alias Cipung baru-baru ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Putra kedua Raffi dan Nagita Slavina itu mengalami panas tinggi hingga 40 derajat sejak Rabu 04 Oktober 2023 lalu.

Usut punya usut, penyakit yang dialami Rayyan disebabkan karena infeksi virus, yakni Adenovirus. Lantas, apa itu adenovirus? Bagaimana saja gejalanya?

Melansir dari laman Primaya Hospital, Adenovirus adalah keluarga virus yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, dari batuk-pilek hingga infeksi saluran pencernaan.

Saat pandemi Covid-19 melanda, para ilmuwan juga menggunakan adenovirus sebagai salah satu basis pembuatan vaksin Covid-19. Terdapat 88 tipe adenovirus yang bisa menginfeksi manusia. Tipe itu bisa dikelompokkan menjadi tujuh spesies berbeda, yakni A, B, C, D, E, F, dan G.

Adenovirus ada sepanjang waktu, yang berarti tidak bersifat musiman layaknya virus influenza. Ada beberapa jenis adenovirus yang bisa menginfeksi hewan bertulang belakang, seperti mamalia, burung, dan reptil.

Pada manusia, sebagian besar infeksi adenovirus menyebabkan gejala pernapasan yang ringan. Namun ada juga kemungkinan virus ini memicu penyakit berat, terutama pada orang yang punya masalah sistem imun dan memiliki penyakit jantung serta pernapasan.

