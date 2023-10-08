Penderita Asam Urat, Hindari 7 Makanan Ini

SEJATINYA asam urat bisa menyerang siapa saja, bahkan banyak anak muda yang sudah kena asam urat. Hal ini disebabkan gaya hidup yang kurang sehat seperti hobi makan seafood yang mengandung purin seperti kerang-kerangan, udang, kepiting, namun jarang olahraga.

Akibatnya kadar purin naik melebihi batas normal. Badan menumpuk kristal asam urat sehingga menyebabkan terjadinya peradangan sendi atau biasa dikenal dengan penyakit asam urat.

Oleh sebab itu, penderita asam urat harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi untuk mencegah meningkatnya timbunan kristal asam urat di dalam tubuh.

Dikutip dari Siloam Hospitals, purin memang banyak ditemukan dalam sel makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan sehingga sulit untuk sama sekali tidak dikonsumsi. Oleh karena itu kamu perlu tahu berbagai jenis makanan yang mengandung banyak purin dan perlu dihindari atau dikurangi konsumsinya, apa saja?

1. Sayur Bayam

Selain asparagus, bayam merupakan sayur yang tidak boleh dimakan penderita asam urat. Lantaran, sayur bayam didapati mengandung senyawa purin yang cukup tinggi. Bahkan, dalam 100 gram sayur bayam diketahui terdapat kurang lebih 57 gram purin.

2. Durian

Seseorang dengan kadar asam urat tinggi tidak disarankan untuk mengonsumsi durian. Dikarenakan durian mengandung purin yang cukup tinggi dan dapat memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi buah selain durian.

3. Jeroan

Pantangan asam urat yang pertama adalah jeroan. Jeroan hewan, seperti jantung, babat, hati, usus, ampela, dan sejenisnya diketahui mengandung purin yang cukup tinggi. Maka dari itu, sebisa mungkin batasi atau bahkan hindari konsumsi jeroan terlebih ketika asam urat sedang kambuh.

4. Daging Merah

Di samping jeroan, daging merah ternyata juga menjadi pantangan asam urat. Namun, purin yang terkandung di dalam daging merah masih tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi seperti pada jeroan.

Jadi, Anda yang menderita asam urat masih bisa mengonsumsi daging merah namun perlu dibatasi jumlahnya. Batas mengonsumsi daging merah adalah maksimal 100 gram dalam sehari.

5. Minuman Beralkohol

Pantangan asam urat lainnya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol diketahui dapat menghambat ginjal untuk membuang asam urat berlebih dalam tubuh. Apabila pembuangan asam urat berlebih terganggu, tubuh akan menyimpannya di sendi sehingga dapat memperburuk rasa sakit dari arthritis atau radang sendi.