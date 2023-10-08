Mengenal Penyakit Infeksi Ginjal dan Usus yang Dialami Ressa Herlambang

KABAR mengejutkan datang dari Ressa Herlambang yang dikabarkan masuk rumah sakit. Ressa yang sempat tidak sadarkan diri selama dua hari itu, kini kondisinya terbaring lemah dan dipasangkan beberapa alat pada tubuhnya guna kesadarannya stabil.

Tidak hanya itu, Ressa juga sempat diminta untuk ke ruang radiologi untuk dilakukan obaervasi pada bagian perutnya, dan setelah hasil pemeriksaan selesai, menurut dokter Ressa terkena infeksi ginjal dan infeksi usus.

“Dan akhirnya aku dibawa ke ruang Radiologi untuk dilakukan observasi kepada perutku. Karena katanya aku terkena infeksi ginjal dan infeksi usus, tapi gk terlalu bahaya sih katanya,” kata Ressa, dikutip dalam Instagram miliknya @ressaherlambang, Minggu (8/10/2023).

Berkaca dari penyakit infeksi ginjal yang dialami Ressa Herlambang. Apa itu infeksi ginjal dan infeksi usus?

Infeksi ginjal

Menurut Kemenkes, infeksi ginjal merupakan menyebabkan rasa sakit yang kurang nyaman karena bakteri berpindah dari kandung kemih ke ginjal, baik salah satu ataupun dua-duanya. Biasanya disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Selain oleh bakteri, infeksi ginjal juga dapat disebabkan oleh infeksi virus atau jamur, meskipun keduanya jarang terjadi. Bakteri penyebab infeksi ginjal biasanya berasal dari saluran pencernaan yang keluar bersama tinja, lalu masuk ke dalam lubang kencing dan berkembang biak di kandung kemih, kemudian menyebar ke ginjal.

Adapun gejala yang ditimbulkan berupa adanya darah atau nanah dalam urine, bau urine yang tidak seperti biasanya, sakit pinggang atau nyeri punggung bawah, demam, menggigil, lemas, tidak nafsu makan, mual muntah, dan diare.

Gejala infeksi ginjal juga dapat disertai dengan gejala infeksi saluran kemih lainnya, seperti sensasi nyeri atau terbakar ketika buang air kecil, frekuensi buang air kecil lebih sering, atau sulit buang air kecil.

Untuk itu penangan yang biasa dilakukan pada penderita ini adalah obat-obatan terutama antibiotik, perbanyak minum air putih, gunakan bantal hangat pada bagian perut, istirahat yang cukup, serta rawat inap di rumah sakit apabila diperlukan.