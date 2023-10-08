Teh Hitam Ampuh Turunkan Risiko Diabetes, Sering Konsumsi Yuk

TEH jadi minuman yang tidak dapat kita lewatkan setiap harinya. Namun, alangkah baiknya untuk mengonsumsi teh yang menyehatkan tubuh. Contohnya teh hitam yang ampuh turunkan risiko diabetes.

Mengutip dari India Times, klaim tersebut berasal dari penelitian baru dari Universitas Adelaide di Australia dan Universitas Tenggara di Tiongkok, yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Eropa untuk Studi Diabetes (EASD) tahun ini di Hamburg.

Diketahui, teh hitam merupakan jenis teh teroksidasi penuh yang telah mengalami fermentasi mikroba. Disebut teh hitam karena daunnya teroksidasi dan berubah warna menjadi hitam.

Para peneliti menemukan bahwa seseorang yang mengonsumsi teh hitam setiap hari memiliki risiko prediabetes 53% lebih rendah dan risiko diabetes tipe 2 47% lebih rendah dibanding yang tidak mengosumsi teh hitam sama sekali. Namun, faktor risiko diabetes seperti usia, jenis kelamin, etnis, dan indeks massa tubuh (BMI) juga ikut diperhitungkan.

Data tersebut diambil dari studi cross-sectional yang melibatkan 1.923 peserta dewasa – 436 di antaranya menderita diabetes, 352 menderita prediabetes, dan 1.135 memiliki kadar glukosa darah normal. Para peserta ini termasuk mereka yang tidak biasa minum teh dan mereka yang memiliki riwayat hanya minum satu jenis teh. Dalam penelitian ini, para peneliti menguji hubungan antara frekuensi dan jenis konsumsi teh dengan ekskresi glukosa dalam urin, resistensi insulin, serta status glikemik.