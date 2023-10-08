Apakah Makanan Manis Memicu Munculnya Jerawat? Ini Penjelasan Dokter

PARA peneliti mengatakan, kalau seseorang yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula atau manis, atau berbahan susu dapat meningkatkan risiko timbulnya jerawat. Hal itu disebabkan karena pada makanan manis dapat meningkatkan kadar insulin dan bisa menjadi insulin spike.

Menurut dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Spesialis Kecantikan, insulin yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit wajah, yang kemudian akan menyumbat pori-pori sehingga menimbulkan jerawat.

“Nah, selain jerawat itu juga bisa menyebabkan penuaan dini,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Glukosa dan fruktosa yang ada pada makanan manis bisa merusak dua protein penting, yaitu kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin merupakan protein yang bisa membuat kulit tetap kencang serta elastis.

Apabila kondisi tersebut rusak, maka akan berpengaruh terhadap kulit. Kulit akan terasa kendor dan keriput. Kemudian pada makanan manis itu juga bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan pada kulit meningkat.

“Peradangan pada kulit meningkat itu disebabkan karena kadar insulin yang tidak seimbang jadinya kulit itu kusam, kasar, dan tampak kemerahan,” ucap dr Nadia.