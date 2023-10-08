Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Menyerahkan Hadiah Barista Innovation Challenge 2023

WAMENPAREKRAF Angela Tanoesoedibjo terlihat menghadiri acara event Kopi Fest Indonesia 2023, yang diselenggarakan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada Minggu malam (8/10/2023). Acara yang telah berlangsung selama lima hari yakni tanggal 4-8 Oktober 2023 berlangsung meriah.

Barista Innovation Challenge 2023 sebagai salah satu kompetisi yang mendatangkan para barista, serta home brewer itu juga menampilkan keahliannya dalam meracik berbagai minuman berbasis kopi. Hingga pada malam puncak di hari Minggu (8/10/2023), Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini juga nampak menyerahkan hadiah kepada pemenang Barista Innovation Challenge 2023.

Tidak sampai disitu, Angela mengaku bahwa acara tahun ini ia rasakan dengan antuasisme yang luar biasa, dengan berjumlah 108 orang yang telah berpartisipasi, dirinya mengatakan setiap kota setidaknya terdapat lima participant yang mengikuti acara ini dengan hari yang sudah ditentukan.

“Tadi saya udah ngobrol-ngorol ternyata antusiasmenya luar biasa,” kata Angela kepada wartawan saat ditemui di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini mengaku juga sangat senang dengan hadirnya event seperti ini. Karena dapat meningkatkan dan menguatkan ekosistem kopi di Indonesia.

Ia kemudian menyampaikan harapannya dengan meningkatnya kualitas coffee shop diberbagai kota, bahkan tidak hanya di kota-kota besar, hal itu dapat meningkatkan coffee culture pada kota tersebut.