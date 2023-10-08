Cicipi Kuliner Bakmi Khas China di Malang, Experience bak Negeri Tirai Bambu

BAKMI tentu menjadi makanan favorit hampir setiap orang. Apalagi disajikan dengan toping daging yang banyak.

Di Malang, Anda bisa menikmati bakmi dengan konsep Chinese food dengan potongan daging ayam dan bebek. Dipastikan pula makanan di sini, termasuk proses memasaknya halal.

Sekilas memang tak ada bedanya dengan restoran atau rumah makan bernuansa China lainnya bernama Kedai Bakmi Chao Guo. Beberapa ornamen khas Chinese sudah terlihat ketika memasuki depot di Jalan Mundu, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Sebagai informasi di Kota Malang cabang di Jalan Mundu, menjadi yang kedua setelah di Jalan Candi Agung, Kelurahan Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang. Satu lagi cabangnya berada di daerah Renon, Denpasar, Bali, yang juga menyajikan bakmi berbahan halal 100 persen.

Selain itu, ketika berada pada jam-jam di mana orang-orang makan beberapa etnis Tionghoa juga terlihat makan di sini. Hal ini tentu membuat merasa bukan berada di Malang, melainkan seperti kulineran di China, tapi dengan nuansa dan makanan yang halal.

Menariknya, di sini Anda juga bisa melihat bagaimana proses pengolahan bakmi sejak di dapur. Terlihat beberapa daging bebek utuh yang sudah dimasak di dapur.

Dari daging bebek inilah juru masak akan mengolahnya menjadi menu andalan bakmi bebek peking. Dapur yang terbuka sengaja dibuat, memang untuk meyakinkan konsumen bagaimana konsep halal yang benar-benar diterapkan di depot bakmi Chinese Food ini.

Mengusung menu andalan, yakni bakmi daging bebek peking berbanderol Rp38.000. Menu masakan khas China ini memang memiliki tekstur rasa khas China sekali. Perpaduan antara daging bebek yang digunakan pengganti daging babi dengan tekstur bakmi cukup lezat.

Belum lagi campuran bumbu-bumbunya serasa membawa anda tengah kulineran di dataran China, bukan lagi di Malang. Tekstur daging bebek pun cukup empuk yang membuat ketika mengonsumsinya akan ketagihan. Lezatnya bakmi akan kian terasa ketika kondimen tambahan garlic oil dan chili oil ditambahkan, perpaduan antara rasa pedas, asin, dan gurih begitu kental terasa.