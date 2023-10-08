Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Manfaat Mentimun bagi Tubuh, Kaya Antioksidan yang Bisa Meningkatkan Hidrasi

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:35 WIB
4 Manfaat Mentimun bagi Tubuh, Kaya Antioksidan yang Bisa Meningkatkan Hidrasi
Mentimun kaya antioksidan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MANFAAT mentimun bagi kesehatan tubuh mungkin banyak yang belum tahu. Padahal, mentimun sering kali dijumpai dalam menu makanan seperti menjadi lalapan sambal atau bahkan dibuat minuman es mentimun.

Mentimun tinggi nutrisi yang sangat bermanfaat, serta senyawa tanaman dan antioksidan tertentu dan dapat membantu mengobati, bahkan mencegah beberapa kondisi dalam kesehatan.

Selain itu, mentimun juga rendah kalori dan mengandung banyak air, serat larut sehingga tubuh dapat terhidrasi serta dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, dilansir dari laman HealthLine, Senin (9/10/2023), berikut ini empat manfaat mentimun yang lainnya.

1. Meningkatkan Hidrasi

Meskipun Anda memenuhi sebagian besar kebutuhan cairan dengan air minum atau lainnya, beberapa orang mungkin mendapatkan sebanyak 40 persen dari total asupan air mereka dari makanan.

Buah-buahan dan sayuran seperti mentimun salah satu sumber cairan yang cukup tinggi. Maka jika Anda rajin mengonsumsinya, akan membantu menghidrasi tubuh.

2. Kaya Antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang memblokir oksidasi, reaksi kimia yang membentuk atom yang sangat reaktif dengan elektron tidak berpasangan yang dikenal sebagai radikal bebas. Jika hal itu terjadi, maka dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit kronis.

Nah dengan mengonsumsi mentimun yang kaya akan antioksidan, dan bermanfaat sekaligus dapat mengurangi risiko kondisi tersebut.

Halaman:
1 2
      
