HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Serahkan Dana Pengembangan Usaha Pariwisata untuk Desa Wisata di Jawa Timur

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |10:38 WIB
Kemenparekraf Serahkan Dana Pengembangan Usaha Pariwisata untuk Desa Wisata di Jawa Timur
Menparekraf Sandiaga Uno menyerahkan bantuan pengembangan usaha pariwisata untuk desa wisata di Jawa Timur. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Kegiatan Literasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 di Kabupaten Mojokerto, Sabtu 7 Oktober 2023.

Seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama penyerahan bantuan dana untuk dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan kepada 5 desa wisata di Jawa Timur ini turut didampingi dan disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Program Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 merupakan keberlanjutan dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dan 2022.

Selain bantuan dana yang diberikan berupa uang untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf, Kemenparekraf juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan kepada peserta perwakilan dari Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar, Desa Wisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, Desa Wisata Sanankerto Kabupaten Malang dan Desa Wisata Taman Sari Kabupaten Banyuwangi.

Pemberian bantuan bagi desa wisata merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam dan kemampuan membangun produk ekonomi kreatif unggulan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui sambutannya menyampaikan, program DPUP diadakan sebagai tindak lanjut bagi 50 desa/kampung wisata terbaik pada ADWI 2021 dan 2022.

Halaman:
1 2
      
