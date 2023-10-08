5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis

INSPIRASI gaya ala Awkarin bisa Anda ikuti dalam keseharian. Baik untuk acara formal, maupun non formal.

Gaya ini cukup kekinia, sehingga tampilan Anda pun lebih trendi dengan style yang ciamik. Selain itu, inspirasi gaya ala Awkarin ini sangat mudah diikuti dengan memadukan outfit yang ada.

Kekasih Alden ini pun membagikannya lewat postingan di akun Instagram @awkarin, dikutip pada Senin (9/10/2023).

“Setiap orang biasanya punya stylenya masing-masing. Apa yang menurut satu orang bagus dan keren, bisa jadi beda sama orang lainnya. Walaupun begitu standar keren di kalangan orang banyak kadang bisa di bilang hampir sama di waktu-waktu tertentu, dan ini biasanya jadi tren,” tulis Awkarin.

Penasaran bagaimana Awkarin menentukan gaya penampilannya? Berikut deretan rahasianya.

1. Find and take inspiration

Cobalah cari sumber inspirasi dalam hal menentukan outfit di manapun. Bisa melalui media sosial atau menentukan lewat public figure. Namun, pastikan outfit yang dipilih adalah outfit yang sesuai dengan karakter diri sendiri, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk seseorang mencontohkan style yang diinginkan.

2. Cocokin sama lifestyle

Pastikan style yang digunakan cocok dengan kegiatan sehari-hari, jangan sampai outfit yang digunakan juga tidak cocok dengan lingkungannya. Maka dari hal tersebut akan menghasilkan beberapa style seperti formal, casual, atau a little bit a both.