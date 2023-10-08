Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:05 WIB
5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis
Inspirasi gaya Awkarin (Foto: Instagram/@narinkovilda)
A
A
A

INSPIRASI gaya ala Awkarin bisa Anda ikuti dalam keseharian. Baik untuk acara formal, maupun non formal.

Gaya ini cukup kekinia, sehingga tampilan Anda pun lebih trendi dengan style yang ciamik. Selain itu, inspirasi gaya ala Awkarin ini sangat mudah diikuti dengan memadukan outfit yang ada.

Kekasih Alden ini pun membagikannya lewat postingan di akun Instagram @awkarin, dikutip pada Senin (9/10/2023).

“Setiap orang biasanya punya stylenya masing-masing. Apa yang menurut satu orang bagus dan keren, bisa jadi beda sama orang lainnya. Walaupun begitu standar keren di kalangan orang banyak kadang bisa di bilang hampir sama di waktu-waktu tertentu, dan ini biasanya jadi tren,” tulis Awkarin.

Penasaran bagaimana Awkarin menentukan gaya penampilannya? Berikut deretan rahasianya.

1. Find and take inspiration

Cobalah cari sumber inspirasi dalam hal menentukan outfit di manapun. Bisa melalui media sosial atau menentukan lewat public figure. Namun, pastikan outfit yang dipilih adalah outfit yang sesuai dengan karakter diri sendiri, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk seseorang mencontohkan style yang diinginkan.

Awkarin

2. Cocokin sama lifestyle

Awkarin

Pastikan style yang digunakan cocok dengan kegiatan sehari-hari, jangan sampai outfit yang digunakan juga tidak cocok dengan lingkungannya. Maka dari hal tersebut akan menghasilkan beberapa style seperti formal, casual, atau a little bit a both.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/612/2972539/potret-awkarin-seksi-berjemur-dengan-bikini-netizen-makin-cantik-no-debat-PspcusytKx.jpg
Potret Awkarin Seksi Berjemur dengan Bikini, Netizen: Makin Cantik No Debat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/612/2897600/ootd-awkarin-dengan-kemeja-oversized-dan-celana-pendek-netizen-semua-diborong-mT8I5I2lN3.jpg
OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/194/2874833/5-potret-awkarin-padukan-kain-khas-indonesia-cantiknya-khas-perempuan-indonesia-kDI8Tced3l.jpg
5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/194/2867539/awkarin-pamer-body-goals-penuh-tato-benar-benar-female-alpha-uf3mMnNwOn.jpg
Awkarin Pamer Body Goals Penuh Tato, Benar-Benar Female Alpha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/194/2865102/awkarin-pose-hot-pakai-bikini-putih-pamer-perut-gembil-sebelum-sedot-lemak-G7MPJjwPVI.jpg
Awkarin Pose Hot Pakai Bikini Putih, Pamer Perut Gembil Sebelum Sedot Lemak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/194/2864145/6-potret-hot-awkarin-pakai-bikini-tie-dye-saat-liburan-di-maldives-FBDVmdWJTV.jpg
6 Potret Hot Awkarin Pakai Bikini Tie Dye saat Liburan di Maldives
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement