Potret Pevita Pearce di Ulang Tahun ke-31, Pamer Rambut Uban

PEVITA Pearce sedang berbahagia karena baru saja merayakan hari jadinya ke-31 tahun. Kebahagian itu pun dia tungkan lewat akun Instagram pribadinya.

Terlihat pemain 5 cm itu mengunggah foto dirinya yang sedang berada di dalam pesawat. Namun, uniknya bukan dengan penampilan layaknya dress up, dia justru memamerkan foto natural tanpa makeup.

“Jadi saya kira di usia saya yang memasuki 31 tahun saat ini, bersulang untuk rambut putih (uban) yang akan tumbuh lebih banyak. Terima kasih untuk semua cinta serta kasih sayang, ucapan, dan doa yang telah diberikan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua,” tulis Pevita, dikutip dalam akun Instagram miliknya @pevpearce, Minggu (8/10/2023).

Meski sudah tak muda lagi dan rambut sudah mulai tumbuh uban, tapi toh Pevita masih tetap merasa bangga. Dia tetap menampilkan senyum terbaiknya.