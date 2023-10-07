Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Dituding Jadi Pelakor, Begini Tampilan Dhena Devanka Pamer Perut Pakai Croptop

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:33 WIB
Viral Dituding Jadi Pelakor, Begini Tampilan Dhena Devanka Pamer Perut Pakai Croptop
Dhena Devanka. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Dhena Devanka disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Banyak yang menuduh mantan istri Jonathan Frizzy ini adalah seorang pelakor lelaki berinisial AB.

Meski demikian, Dhena pun membantah keras tudingan tersebut karena mengaku tak mengenal pria berinisial AB tersebut. Menurutnya, dia tidak pernah memiliki hubungan lantaran tidak pernah bekerja sama ataupun bertemu secara langsung.

"Aku tidak mengenal dengan yang bersangkutan, tidak pernah satu frame, tidak pernah berkenalan juga," ucap Dhena.

Dhena Devanka

Terlepas dari rumor yang beredar tentang dirinya, Dhena memiliki daya tarik tersendiri sebagai seorang wanita. Salah satu potret Dhena Devanka menggunakan crop top abu-abu yang memamerkan perut mulusnya, seperti dilansir dari akun Instagram @dhenaaldhaliadevanka.

Dengan status yang baru, yakni seorang janda, dia pun ingin tampilan baru. Dhena Devaka mengubah penampilannya dengan memotong pendek rambutnya sehingga membuatnya semakin cantik dan segar.

Baca Selengkapnya: 5 Potret Dhena Devanka yang Dituding Jadi Pelakor Pasangan Artis Inisial AB

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
