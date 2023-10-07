Viral Dituding Jadi Pelakor, Begini Tampilan Dhena Devanka Pamer Perut Pakai Croptop

ARTIS cantik Dhena Devanka disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Banyak yang menuduh mantan istri Jonathan Frizzy ini adalah seorang pelakor lelaki berinisial AB.

Meski demikian, Dhena pun membantah keras tudingan tersebut karena mengaku tak mengenal pria berinisial AB tersebut. Menurutnya, dia tidak pernah memiliki hubungan lantaran tidak pernah bekerja sama ataupun bertemu secara langsung.

"Aku tidak mengenal dengan yang bersangkutan, tidak pernah satu frame, tidak pernah berkenalan juga," ucap Dhena.

Terlepas dari rumor yang beredar tentang dirinya, Dhena memiliki daya tarik tersendiri sebagai seorang wanita. Salah satu potret Dhena Devanka menggunakan crop top abu-abu yang memamerkan perut mulusnya, seperti dilansir dari akun Instagram @dhenaaldhaliadevanka.

Dengan status yang baru, yakni seorang janda, dia pun ingin tampilan baru. Dhena Devaka mengubah penampilannya dengan memotong pendek rambutnya sehingga membuatnya semakin cantik dan segar.

(Martin Bagya Kertiyasa)