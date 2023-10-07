Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Enzy Storia yang Viral setelah Tiba-Tiba Tampil di Paris Fashion Week

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |01:33 WIB
Tampilan Enzy Storia yang Viral setelah Tiba-Tiba Tampil di Paris Fashion Week
Enzy Storia. (Foto: Instagram)
A
A
A

ENZY Storia memang membuat heboh publik, usai mendadak tampil di catwalk dalam L'Oréal Paris Le Defile Paris Fashion Week (PFW 2023). Istri Molen Kasetra ini pun berhasil berlenggok di bawah Menara Eiffel, Paris.

Enzy Storia sendiri merupakan salah satu artis Indonesia yang berhasil tampil di Paris Fashion Week. Adapun bintang tamu lainnya yang berasal dari Indonesia adalah Cinta Laura Kiehl dan Tasya Farasya.

Wanita kelahiran 10 Agustus 1992 ini tampil cantik dan menggoda dalam balutan gaun panjang berwarna hitam berhiaskan detail payet hitam mengkilat, dipadukan dengan sepatu hak berwarna emas dari brand Cleo serta rambutnya dibiarkan tergerai.

Enzy Storia

Enzy Storia tampil menawan dan energik di runway Paris Fashion Week 2023. Ia mengenakan gaun hitam panjang dengan detail payet hitam mengkilat dan sepatu hak Cleo berwarna emas, menambah gaya dinamisnya di atas catwalk.

Tidak cuma saat di Paris Fashion Week, sahabat Hesty Purwadinata ini pun diundang pada makan malam setelah Paris Fashion Week. Dia pun tampil mengenakan gaun hitam karya Stella Larisa.

Baca Selengkapnya: 7 Potret OOTD Enzy Storia, Viral Wakili Indonesia di Paris Fashion Week

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
