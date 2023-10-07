Tampilan Enzy Storia yang Viral setelah Tiba-Tiba Tampil di Paris Fashion Week

ENZY Storia memang membuat heboh publik, usai mendadak tampil di catwalk dalam L'Oréal Paris Le Defile Paris Fashion Week (PFW 2023). Istri Molen Kasetra ini pun berhasil berlenggok di bawah Menara Eiffel, Paris.

Enzy Storia sendiri merupakan salah satu artis Indonesia yang berhasil tampil di Paris Fashion Week. Adapun bintang tamu lainnya yang berasal dari Indonesia adalah Cinta Laura Kiehl dan Tasya Farasya.

Wanita kelahiran 10 Agustus 1992 ini tampil cantik dan menggoda dalam balutan gaun panjang berwarna hitam berhiaskan detail payet hitam mengkilat, dipadukan dengan sepatu hak berwarna emas dari brand Cleo serta rambutnya dibiarkan tergerai.

Tidak cuma saat di Paris Fashion Week, sahabat Hesty Purwadinata ini pun diundang pada makan malam setelah Paris Fashion Week. Dia pun tampil mengenakan gaun hitam karya Stella Larisa.

(Martin Bagya Kertiyasa)