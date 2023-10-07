Ganjar Pranowo Kepincut Outer Keren Karya Difabel di Inacraft

BACAPRES Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi beberapa booth kerajinan para pelaku UMKM di pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Salah satunya yakni booth yang menjual wastra khas dari Kalimantan. Saat melihat-lihat, Ganjar tampak antusias dengan salah satu produk wastra yang menurutnya unik.

Ia tampak tertarik dengan sebuah outer yang memiliki perpaduan motif khas Kalimantan dan Jawa Tengah itu. Ganjar lantas langsung mencoba outer berwarna oranye yang memiliki detail motif tenun Jawa dan detail kerah motif tenun dayak khas Kalimantan itu.

Ia kemudian baru teringat, bahwa outer yang dipilihnya merupakan salah satu produk kolaborasi hasil MOU antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan. “Oh ini yang dari hasil MOU Itu ya? Jadinya ini? Bagus juga ya,” tutur ganjar kepada salah satu pelaku UMKM di booth tersebut.

Menariknya, outer yang dipilih dan dipakai langsung oleh Ganjar tersebut merupakan satu dari sekian banyak produk yang dibuat langsung oleh seorang disabilitas tuna rungu wicara binaan Rumah Kreatif dan Pintar bernama Gusti Nana Mardiana.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu lantas berdiskusi langsung kepada Gusti menggunakan bahasa isyarat. Ganjar mencoba menanyakan detail motif hingga harga outer yang dipilihnya itu.

“Ini harganya berapa?” ujar Ganjar, sambil menggerakkan bibir dan kedua tangannya untuk bertanya kepada Gusti.

Gusti lantas menjawabnya melalui gerakan-gerakan tangan membentuk beberapa angka. Tak butuh waktu lama, Ganjar langsung memahami apa yang disampaikan Gusti. “Ooh, harganya Rp750 (ribu) yaa,” jawab Ganjar sambil kembali menggerakkan kedua tangannya.