Okezone.com
HOME WOMEN LIFE

Hadiri Inacraf, Ganjar Pranowo Malah Ketemu Trio Rambut Putih

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:52 WIB
Hadiri Inacraf, Ganjar Pranowo Malah Ketemu Trio Rambut Putih
Ganjar Pranowo. (Foto: MNC/Wiwie)
A
A
A

SUASANA pameran kerajinan UMKM International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, mendadak heboh. Pasalnya, para pengunjung di pameran tersebut tampak antusias dengan kedatangan Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo. 

Ganjar Pranowo memasuki area pameran bersama sang istri Siti Atiqoh. Mereka tampak asyik melihat-lihat beberapa produk kerajinan yang dijual di sana. Meski begitu, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu tampak tak sungkan meladeni para pengunjung yang berlomba-lomba untuk bisa bersalaman hingga berfoto bersamanya.

“Paak foto dulu dong paak,” ujar salah satu pengunjung yang telah siap dengan gadgetnya.

“Yaa ayoo..ayoo..” jawab Ganjar lalu mendekat ke beberapa pengunjung yang ingin berfoto dengannya. 

Ganjar Pranowo

Beberapa para pelaku UMKM yang menjual produknya juga tak mau ketinggalan memanggil Ganjar agar bisa mampir ke booth mereka. Mulai dari booth tas anyam, booth wastra khas Pekalongan, hingga booth wastra khas Kalimantan.

Ganjar lantas mendatangi beberapa booth tersebut satu persatu. Ia tampak terlihat seksama mendengarkan penjelasan dari para pelaku UMKM tersebut ketika memperkenalkan produk yang mereka jual di pameran tersebut.

Di tengah percakapan antara Ganjar dengan para pelaku UMKM, para pengunjung lagi-lagi tampak antusias menghampirinya demi bisa berfoto dengan Ganjar. 

Menariknya, pengunjung yang terdiri dari tiga orang wanita paruh baya itu tampak kompak memiliki rambut putih yang mirip dengan Ganjar.

Ganjar Pranowo

“Paaak rambut putih pak. Sama!” ujar salah satu pengunjung wanita berambut putih tersebut.

Ganjar lantas langsung berdiri di tengah-tengah ke tiga wanita paruh baya berambut putih itu. Namun, momen ‘kocak’ kembali terjadi, di mana sosok wanita yang memotret mereka justru salah mengarahkan kamera ponselnya. Alih-alih menyalakan kamera belakang, ia justru malah menyalakan kamera depan. 

Meski begitu, Ganjar tampak sangat sabar sambil melempar celotehan tak kalah kocak kepada wanita tersebut dengan logat Jawa yang ‘medok’. Ia juga tampak mengarahkan wanita tersebut untuk mengubah arah kamera ponselnya.

“Loh itu di balik dulu loh. Malah motret pojok. Piyee tooh,” ujar Ganjar sambil tertawa.

