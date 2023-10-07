Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:45 WIB
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
Ilustrasi bahasa gaul (Foto:Freepik)
A
A
A

MENGULIK arti kata Ara Ara dalam bahasa gaul yang saat ini viral digunakan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan beberapa karakter wanita anime yang selalu mengatakan Ara Ara ini dipakai.

Dengan hal itu, beberapa masyarakat Indonesia pun akhirnya menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi. Lantas apa arti kata Ara Ara dalam bahasa gaul?

Ternyata istilah ara ara berasal dari Jepang. Ara Ara memiliki arti bisa melampaui kata-kata dan menciptakan perasaan serta ikatan dengan karakteristik budaya Jepang yang khas.

Frasa ini tetap menjadi contoh unik tentang bagaimana bahasa dapat memancarkan banyak emosi.

Bahasa Gaul

Selain itu, istilah ini bisa digunakan dalam situasi yang beragam, seperti ketika karakter menemukan sesuatu yang mengejutkan atau saat mereka mencoba memahami situasi yang rumit.

Terkadang, frasa ini juga memiliki sentimen "ibu-ibu" yang menunjukkan keprihatinan atau perhatian yang lembut.

Penting untuk diingat bahwa arti Ara Ara sangat tergantung pada konteks dan karakter yang mengucapkannya. Meskipun sulit untuk diterjemahkan secara langsung, frasa ini sering diasosiasikan dengan nuansa tertentu dalam budaya Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890527/arti-kata-rungkad-dalam-bahasa-gaul-ternyata-dari-bahasa-daerah-ini-khoRMvHdVF.jpg
Arti Kata Rungkad dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Bahasa Daerah Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement