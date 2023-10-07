Nikita Willy Tunjukkan Bath Time Routine Baby Issa, Ternyata Bisa Melatih Sensorik

NIKITA Willy sering kali membagikan aktivitas hariannya bersama sang buah hati, Issa. Sikap sabarnya pun sering kali dipuji orang banyak dalam memberikan pola asuh anak.

Terbaru, Nikita terlihat mengunggah video tengah memandikan anaknya. Pada unggahan tersebut, Nikita Willy menyampaikan jika “bath time routine” atau waktu mandi rutin anak-anak sangat penting.

“Nggak cuma aku, tapi Issa juga punya bath time routine. Issa’s bath time routine jadi salah satu momen bonding kita," tulis Nikita Willy pada caption Instagram pribadinya @nikitawillyofficial, Sabtu (7/10/2023).

Dalam video tersebut, Nikita Willy terlihat mulai memandikan Issa dengan membasahi rambut sang anak, kemudian mengaplikasikan sampo, lalu membilasnya.

Ternyata momen kegiatan mandi rutin ini bukan hanya untuk membantu membersihkan kotoran pada tubuh anak. Mengajak anak untuk mandi secara rutin ternyata memiliki banyak manfaatnya. Mengutip dari Dandydill Way, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari membiasakan akan melakukan aktivitas rutin saat mandi.

1. Menetapkan rutinitas

Rutinitas dapat membantu bayi mengatur emosi dan perilaku mereka. Dengan mengetahui apa yang dilakukan selama waktu mandi, bayi mengembangkan rasa keakraban dan kenyamanan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan begitu anak tidak akan merasa takut dan tidak perlu tantrum untuk melakukan aktivitas mandi sehari-hari.

2. Melatih sensorik

Waktu mandi melibatkan semua indera pada tubuh. Dengan begitu, aktivitas ini dapat membantu merangsang otak si kecil serta meningkatkan fokus dan perhatian. Hal ini didapat dari menuangkan air ke dalam bak, bermain gelembung, serta menghirup aroma harum dari produk perawatan rambut dan kulit ramah bayi. Semua aktivitas tersebut berkontribusi pada eksplorasi dan perkembangan sensorik.